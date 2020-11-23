Так ли страшен внешний долг: мнения экспертов

Представители G20 пообещали обеспечить справедливое распределение вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру и сделать всё необходимое для поддержки бедных стран, которые пытаются восстановиться после пандемии коронавируса. О том, почему Украина, являющаяся, согласно ряду утверждений, беднейшей страной Европы, так и не решилась добиться списания или реструктуризации внешнего долга и перспективах рассказали украинские эксперты.

"Украина — страна бедных"

Эксперт-международник, кандидат политических наук Александр Мишин подчеркивает, что тема внешних долгов является очень чувствительной для многих государств мира.

"Внешние заимствования для покрытия государственных бюджетных дефицитов устоявшаяся практика в современном мире, – поясняет он. – Это абсолютно нейтральный вопрос, в котором нет чего-то зазорного. Однако часто политические силы, в зависимости от конъюнктуры и преследуемых ими целей, далеких от общенациональных интересов, манипулируют вопросом внешних заимствований. Они поднимают панику, нагнетают ситуацию, формируют всевозможные мифы".

Такая ситуация, по словам эксперта, наблюдается не только в Украине, но в других государствах.

"И здесь нет деления на "богатые" и "бедные" страны, – продолжает Александр Мишин. – Ведь тема внешних долгов обсуждается в Японии, Греции, Португалии, Сингапуре, а это — мощные экономики. Но одновременно в 2020 году тема внешнего долга занимает умы руководства Ливана, Венесуэлы и Судана, т.е. кризисных стран, где очень большие трудности с обслуживанием внешних долгов".

Что касается Украины и проблемы ее внешних долгов. Эксперт считает, что не следует считать нашу страну беднейшей страной Европы. По его словам, в этот миф вложены огромные ресурсы.

"Наша страна выглядит бедной по двум причинам. Во-первых, это существенная неравномерность в распределении доходов среди населения. Хотя индексы Джини или Пальма не позволяют вскрыть истинный масштаб разрыва, но Украина — это обеспеченная страна с большой прослойкой бедных. В общем, Украина не бедная страна, а страна бедных. Во-вторых, важно помнить о масштабах теневого сектора экономики, который очень велик, где-то до 50% ВВП. Цифра очень солидная, а значит посыпать голову пеплом не стоит, чтобы не быть лицемерными хотя бы сами перед собой", – считает Александр Мишин.

Он подчеркивает, коммуникацию относительно списания либо реструктуризации внешнего долга соответствующие украинские органы ведут. И уже были успешные прецеденты.

"К примеру, в 2015 году министр финансов Украины Наталья Яресько смогла добиться у международного клуба кредиторов списания 20% долга и получила отсрочку по платежам, – напоминает эксперт. – Но здесь важно помнить, что внешний долг страны, это не только обязательства перед МВФ, но еще есть кредиты, выданные Россией. И здесь совершенно иной уровень решения проблемы, т.к. страна-агрессор захватила часть украинской территории, и нанесла огромный ущерб. А значит, вопрос долга перед ней приобрел совершенно иной контекст".

Также Александр Мишин акцентирует: анализируя вопрос внешнего долга Украины, важно напомнить, что кредиторы учитывают не абсолютную цифру долгов, а еще ряд параметров.

"В частности, соотношение внешнего долга к объему ВВП. Для Украины данный показатель – 62%, примерно как у Ирландии или Израиля. В то же время у Японии 237% ВВП, у США 107% ВВП, а у Франции почти 100% ВВП. Как видно для украинской стороны всё не так критично, как нам пытаются показать, – говорит эксперт. – Это непопулярное в обществе отображение ситуации, хотя давно пора уже снизить градус политизации темы внешнего долга, а концентрироваться на процессах выстраивания более прозрачной и устойчивой экономической модели".

"Украина занимается перекредитованием собственных долгов"

Политический эксперт Денис Гороховский с сожалением отмечает, что последние шесть лет власть Украины в вопросах экономической стабильности и безопасности почему-то представляет и защищает интересы не государства, а наших кредиторов.

"Это проявляется не только в отказе от попыток реструктуризации долгов перед МВФ, хотя о подобной возможности публично заявил заместитель директора-распорядителя МВФ Джеффри Окамото. Кстати, единственный раз эта тема поднималась президентом Зеленским в марте текущего года. И по его же словам, ответа он так и не получил, – подчеркивает политэксперт. – Подобная позиция власти отслеживается и в вопросах кредитования в целом".

Например, Украина не стремится уменьшить внешний долг за счет погашения его тела, обращает внимание Денис Гороховский. Наша страна лишь занимается перекредитованием собственных долгов. Тем самым увеличивая общее тело долга и лишь откладывая критическую точку "на потом", когда это будет проблемой следующей власти.

"В целом, люди, принимающие решения по данному направлению в Украине, больше похожи на представителей кредиторов, которые готовы делать всё, чтобы их работодатель ни в коем случае не потерял ни одного доллара, чем на представителей власти, которые защищают интересы собственного государства", – резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина должна будет лишь по внешним долгам выплатить 17 млрд долл. и при этом изыскать средства для решения образовавшейся проблемы бюджетного дефицита, исчисляемого десятками миллиардов. Очевидно, что без очередного транша от МВФ дефолта не избежать, а значит – внешний долг и выплаты по нему вновь могут увеличиться.





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