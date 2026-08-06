Такого кризиса украинская экономика еще не знала: что происходит после удара РФ по Киевщине

Украинская экономика переживает беспрецедентный логистический кризис, который даже превышает параметры логистического шока первого года войны. РФ нанесла целую серию ударов по складам ведущих логистических компаний Украины. Это грозит остановкой потоков товаров между миллионами экономических агентов. Об этом рассказал экономический эксперт Даниил Монин.

Удар по Киевской области. Фото: ГСЧС

"Средств защиты, по состоянию на сейчас, катастрофически не хватаем. Один из выходов из сложившейся ситуации — логистика будет максимально децентрализовываться и отказываться от больших логистических комплексов. Это поможет защититься от ударов, но это же и приведет с существенному удорожанию услуг профильных компаний", – отметил эксперт.

Он уточняет, тут следует понимать, что логистика именно благодаря концентрации и принципа построения в виде хабов и стала такой доступной по цене услуг для широких слоев населения. Если раньше логистические компании решали региональные транспортные задачи на базе централизованных складских комплексов, то сейчас им придется решать тысячи локальных транспортных задач одновременно.

По словам эксперта, бизнес проводит консультации с представителями власти, пытаясь найти пути амортизации кризиса. Ряд встреч прошел на площадке комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Ее глава Даниил Гетманцев по итогам встречи отметил, что, если говорить об ухудшении ситуации, то ситуация действительно значительно ухудшается в связи с логистикой и обстрелами.

Эксперт подчеркивает, если правительство не предпримет ряд эффективных мер по спасению логистического комплекса страны, последствия для экономики в целом будут чрезвычайно токсичные и выйдут за пределы проблем отдельных компаний.

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