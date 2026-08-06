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Такої кризи українська економіка ще не знала: що відбувається після удару РФ по Київщині

Бізнес проводить консультації з представниками влади, намагаючись знайти шляхи амортизації кризи

6 серпня 2026, 11:41
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Кравцев Сергей

Українська економіка переживає безпрецедентну логістичну кризу, яка навіть перевищує параметри логістичного шоку першого року війни. РФ завдала цілої серії ударів по складах провідних логістичних компаній України. Це загрожує зупинкою потоків товарів між мільйонами економічних агентів. Про це розповів економічний експерт Данило Монін.

Такої кризи українська економіка ще не знала: що відбувається після удару РФ по Київщині

Удар по Київській області. Фото: ДСНС

"Засобів захисту, станом на зараз, катастрофічно не вистачає. Один із виходів із ситуації — логістика максимально децентралізуватиметься і відмовлятиметься від великих логістичних комплексів. Це допоможе захиститися від ударів, але це й приведе до суттєвого подорожчання послуг профільних компаній", – зазначив експерт.

Він уточнює, тут слід розуміти, що логістика саме завдяки концентрації та принципу побудови у вигляді хабів стала такою доступною за ціною послуг для широких верств населення. Якщо раніше логістичні компанії вирішували регіональні транспортні завдання з урахуванням централізованих складських комплексів, нині їм доведеться вирішувати тисячі локальних транспортних завдань одночасно.

За словами експерта, бізнес проводить консультації із представниками влади, намагаючись знайти шляхи амортизації кризи. Низка зустрічей пройшла на майданчику комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Її голова Данило Гетьманцев за підсумками зустрічі зазначив, що якщо говорити про погіршення ситуації, то ситуація справді значно погіршується у зв'язку з логістикою та обстрілами.

Експерт наголошує, якщо уряд не вживе низки ефективних заходів щодо порятунку логістичного комплексу країни, наслідки для економіки в цілому будуть надзвичайно токсичні та вийдуть за межі проблем окремих компаній.

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