"Таможенная реформа": что планируется изменить в сфере налогообложения

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22 марта комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №7190, названный "таможенной реформой". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, инициатива предусматривает изменения для импортеров, налогоплательщиков, собственников недвижимости.



Следовательно, так называемая "таможенная реформа" предполагает, прежде всего, что ввоз товаров импорта не будет облагаться пошлиной. Хотя норма не распространяется на товары из РФ, РБ и ТОТ. С 1 апреля 2022 г., после принятия законопроекта, исполнители операций по ввозу товаров по упрощенной системе 1-3 групп не будут платить НДС. Для импортеров, завозящих перечень товаров, который определен правительством, будет отменена обязанность подавать на таможне разрешительные документы.



Будет временно приостановлена регистрация плательщиком НДС. Украина перестанет покупать товары из РФ, РБ и ТОТ. Когда в Украине отменят военное положение, НДС будет начисляться за товары, приобретенные с НДС до перехода на упрощенную систему и проданные или использованные во время пребывания на упрощенной системе.

Владельцы недвижимости освобождаются от налогов на жилую (за 2021 и 2022 годы) и нежилую (с 1 марта до даты отмены военного положения в промежутке до 31 декабря 2022) недвижимость, если она расположена на территориях, где проходят боевые действия.



Местные налоги могут внедрять органы местного самоуправления, им предоставляется право вносить изменения в размер ранее установленных сумм налогообложения без распространения требований регуляторного законодательства.

Изменена будет также система налогообложения доходов от продаж собственной сельскохозяйственной продукции — функции по налогообложению будет выполнять налоговый агент.

"Предполагается, что для экспортеров горючего также не подлежит бюджетному возмещению сумма отрицательного значения по НДС, определенного за соответствующий отчетный период, в расчет которой включены суммы налогового обязательства по операциям с применением ставки НДС для горючего 7%. Такие суммы будут засчитываться в налоговый кредит следующего периода", — написал нардеп.

Субъекты на территориях, где ведутся боевые действия, будут освобождены от уплаты экологического налога сроком с 1 марта 2022 до даты отмены военного положения в промежутке до 31 декабря 2022 года.

ТКУ может устанавливать список товаров, на международные передачи которых не распространяется действие Закона "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования".

Денис Шмигаль рассказал, что правительство приняло постановление об упрощении ввоза гуманитарной помощи — без справок и разрешений, а только декларация на легальные товары.

"По международной линии есть договоренности с 14 европейскими странами о безразрешительном проезде для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину. В настоящее время это Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция. Речь идет об освобождении украинских перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны. Ряд стран ЕС также освободили украинских перевозчиков от уплаты за пользование дорогами своих стран", — отметил премьер.

Как сообщал портал, правительство Украины спасает экономику во время военного положения. Эксперты проанализировали шаги Кабинета Министров.









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