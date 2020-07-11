Тариф на передачу электроэнергии в Украине вырастет более чем на 50%

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Татьяна Веремеева
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна увеличить тариф на передачу электроэнергии НЭК
"Укрэнерго". Сообщается, что с 1 августа тариф вырастет на 54,6% – с 155,4
грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС). Соответствующее решение НКРЭКУ приняла
во время заседания в субботу. Сообщается, что это нужно для того, чтобы обеспечить
наличие средств у компании для погашения задолженности перед производителями
электроэнергии из возобновляемых источников (через ГП "Гарантированный
покупатель"). Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Изначально предполагалось, что во время сегодняшнего заседания тариф
поднимут только в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч. В то же время НЭК предлагала
поднять тариф до 604,51 грн/МВт-ч. Снизить предложение по тарифу смогли
благодаря тому, что НЭК планирует взять кредит у международных финансовых
организаций (МФО), что позволит снизить единомоментную нагрузку на потребителей
и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между
правительством Украины и "зелеными" меморандумом.
Руководитель НЭК Владимир Кудрицкий рассказал, что банки согласятся
пересмотреть условия финансирования, если парламент примет законопроекты,
благодаря которым можно будет сбалансировать ситуацию на рынке, а также
изменения Кабинетом министров модели возложения специальных обязательств.
Ранее "Комментарии" писали, что из-за карантина в Украину значительно
снизилось потребление
электроэнергии.
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