Тариф на передачу электроэнергии в Украине вырастет более чем на 50%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна увеличить тариф на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго". Сообщается, что с 1 августа тариф вырастет на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС). Соответствующее решение НКРЭКУ приняла во время заседания в субботу. Сообщается, что это нужно для того, чтобы обеспечить наличие средств у компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (через ГП "Гарантированный покупатель"). Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



Изначально предполагалось, что во время сегодняшнего заседания тариф поднимут только в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч. В то же время НЭК предлагала поднять тариф до 604,51 грн/МВт-ч. Снизить предложение по тарифу смогли благодаря тому, что НЭК планирует взять кредит у международных финансовых организаций (МФО), что позволит снизить единомоментную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и "зелеными" меморандумом.

Руководитель НЭК Владимир Кудрицкий рассказал, что банки согласятся пересмотреть условия финансирования, если парламент примет законопроекты, благодаря которым можно будет сбалансировать ситуацию на рынке, а также изменения Кабинетом министров модели возложения специальных обязательств.

Ранее "Комментарии" писали, что из-за карантина в Украину значительно снизилось потребление электроэнергии.

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