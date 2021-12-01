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Тарифы для людей могут взлететь в несколько раз: в "Нафтогазе Украины" предупредили потребителей

Это произойдет, если НКРЭКУ не утвердит автоматический перевод клиентов в "Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины"

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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После 1 декабря часть потребителей может получать голубое топливо по цене более 30 грн за куб, если члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и сфере коммунальных услуг, не дадут добро на автоматический перевод домохозяйств в Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба ДК "Нафтогаз Украины".

Тарифы для людей могут взлететь в несколько раз: в "Нафтогазе Украины" предупредили потребителей

В компании предупредили об увеличении тарифов (фото из открытых источников)

Именно государственная компания "Нафтогаз Украины" направила обращение в НКРЭКУ, чтобы согласовать подключение всех бытовых потребителей "поставщика последней надежды" по условиям базового годового предложения. Тогда домохозяйства будут получать голубое топливо в осенне-зимний период по тарифу природного газа – 7,96 грн/куб.м. Как это платят другие украинские потребители.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" теперь в ожидании положительного решения регулятора, которое сможет обеспечить устойчивые условия для тысяч домохозяйств, пользующихся голубым топливом.

В обнародованном сообщении отмечено, что в случае отсутствия поддержки со стороны регулятора с 1 декабря 2021 года поставщик "последней надежды" обязуется осуществлять поставки голубого топлива всем своим клиентам по тарифу, рассчитанному по формуле. Она указана в пункте 24 Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды".

В компании резюмировали, что по упоминавшемуся случаю тариф на голубое топливо может изменять цену каждый день и достичь более 30 грн за куб.м.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Нафтогазе" намекнули, что с 2024 года украинская ГТС может оказаться без газа .


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Источник: https://gas.ua/uk/home/news/spozhivachi-pon-mozhut-stati-kliientami-naftogaz
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