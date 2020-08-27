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Главная Новости Бизнес экономика Тарифы явно завышены: подавляющее число украинцев возмущены ценами на "коммуналку"
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Тарифы явно завышены: подавляющее число украинцев возмущены ценами на "коммуналку"

Украинцы не готовы платить больше за услуги ЖКХ даже при угрозе срыва отопительного сезона

сегодня, 16:54
Автор:

Екатерина Белоброва

Большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальную стоимость. В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% - заниженными в пользу потребителей. Об этом сообщают данные центра социологических исследований Разумкова. 

По данным опроса, 89,7% респондентов выступают категорически против дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги даже как превентивную меру для недопущения срыва отопительного сезона.

Тарифы явно завышены: подавляющее число украинцев возмущены ценами на "коммуналку"

Данные свидетельствуют, что 29,3% респондентов ожидают на успешное прохождение отопительного сезона несмотря на задолженность, сложившуюся на рынках энергетики и коммунальных услуг. Одновременно с этим, 24,2% опрошенных считают, что существуют риски перерывов в поставках энергоносителей через накопленную задолженность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нафтогаз установил новую цену на газ для населения с сентября 2020 года.



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