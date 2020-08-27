Тарифы явно завышены: подавляющее число украинцев возмущены ценами на "коммуналку"

Большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальную стоимость. В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% - заниженными в пользу потребителей. Об этом сообщают данные центра социологических исследований Разумкова.

По данным опроса, 89,7% респондентов выступают категорически против дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги даже как превентивную меру для недопущения срыва отопительного сезона.

Данные свидетельствуют, что 29,3% респондентов ожидают на успешное прохождение отопительного сезона несмотря на задолженность, сложившуюся на рынках энергетики и коммунальных услуг. Одновременно с этим, 24,2% опрошенных считают, что существуют риски перерывов в поставках энергоносителей через накопленную задолженность.













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