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Главная Новости Бизнес тарифы Стало известно, сколько украинцы будут платить за газ с сентября
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Стало известно, сколько украинцы будут платить за газ с сентября

В Нафтогазе сообщили, на сколько возрастут тарифы на газ для населения в Украине с осени

сегодня, 11:42
Автор:

Таисия Ерохина

С сентября украинцы будут платить за газ почти в 1,5 раза выше, чем в августе этого года. Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз Украины".

Так, по тарифу "Месячный", бытовые потребители будут платить за газ 4,7 грн / куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки). В августе цена составляла 3,24 грн / куб.м. Также можно выбрать тариф "Годовой": цена газа с 1 по 15 сентября останется на уровне 4,73 грн / куб.м., а с 16 по 30 сентября - составит 5,24 грн / куб. Добавим, что последний тариф предусматривает возможность платить за газ равными частями в течение года. Тем, кто выберет такой вид оплаты за топливо, рассчитают рекомендованный годовой объем потребления газа.

Стало известно, сколько украинцы будут платить за газ с сентября

Как сообщают в компании, причины повышения тарифов: повышение стоимости газа на европейских газовых хабах накануне отопительного сезона. При этом в "Нафтогазе" заверили, что цены выросли умеренно, а повышение учитывает большие запасы топлива в отечественных подземных хранилищах газа.

Ранее сообщалось, что эксперт спрогнозировал, к каким ценам на газ зимой нужно готовиться украинцам, а также объяснил почему повышаются тарифы.


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