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Теневое обращение алкоголя продолжает взбудоражить экономику Украины

Максимальные отчисления составили более полумиллиона гривен налогов

18 декабря 2021, 15:45
Автор:

Олег Терещенко
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Несмотря на положительные результаты от приватизации отечественных спиртзаводов, пока не удалось кардинально изменить ситуацию с теневым оборотом алкоголя. Об этом в интервью glavcom.ua сообщил исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Укрспирт" Сергей Блескун.

Теневое обращение алкоголя продолжает взбудоражить экономику Украины

Теневой оборот алкоголя - фото ckp.in.ua

Блескун объяснил, что на сегодняшний день сосчитать общие поступления от спиртзаводов в бюджет стало тяжелее.

Глава "Укрспирта" отмечал, что в прошлом году максимальные отчисления составляли более полумиллиона гривен налогов.

"В 2021 году заработал рынок, и у нас уже нет консолидированной информации, сколько вся отрасль переводит налогов в бюджет: если раньше мы были монополией, то сейчас каждый сам за себя", – отметил Блескун.

Чиновник также прокомментировал слова председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетьманцева, недавно сообщал, что поступления от акцизного сбора в последние месяцы увеличились на 18%.

Специалист считает, что хотя рынок алкогольных напитков не растет и налоговые поступления увеличиваются, это все равно не то, что может удовлетворять решению проблемы. Как вариант, увеличение налогов вдвое.

Сергей Блескун также напомнил, что поддельная водка может стоить вдвое дешевле подакцизной продукции. И дело будет не только в качестве спирта. А в составляющей стоимости бутылки.

"Акциз в стоимости бутылки водки – 25 грн. Спирт – 9 грн. Бутылка, этикетка, колпачок (простейшие) – около 10 грн. Плюс НДС – 20%, фонд оплаты труда, логистика, магазинная наценка до 30%", – пояснил руководитель "Укрспирт".

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Источник: https://glavcom.ua/economics/finances/kerivnik-ukrspirtu-viznav-shcho-privatizaciya-spirtzavodiv-ne-virishila-problemu-tinovogo-virobnictva-807205.html
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