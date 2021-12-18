Теневое обращение алкоголя продолжает взбудоражить экономику Украины

Рубрики
МЕНЮ
Олег Терещенко
Несмотря на положительные результаты от приватизации отечественных спиртзаводов, пока не удалось кардинально изменить ситуацию с теневым оборотом алкоголя. Об этом в интервью glavcom.ua сообщил исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Укрспирт" Сергей Блескун.
Теневой оборот алкоголя - фото ckp.in.ua
Блескун объяснил, что на сегодняшний день сосчитать общие поступления от спиртзаводов в бюджет стало тяжелее.
Глава "Укрспирта" отмечал, что в прошлом году максимальные отчисления составляли более полумиллиона гривен налогов.
Чиновник также прокомментировал слова председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетьманцева, недавно сообщал, что поступления от акцизного сбора в последние месяцы увеличились на 18%.
Сергей Блескун также напомнил, что поддельная водка может стоить вдвое дешевле подакцизной продукции. И дело будет не только в качестве спирта. А в составляющей стоимости бутылки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости