Топ-14 самых востребованных профессий 2025 года

"Комментарии" собрали простой и понятный список специальностей, которые будут наиболее востребованы к 2050 году.

Новые и наиболее затребованные профессии в 2025 году

1. Инженер по кибербезопасности

С каждым годом растет количество кибератак, поэтому компании ищут специалистов, защищающих данные от взлома. Спрос на таких специалистов вырастет более чем на 30%.

2. Специалист по искусственному интеллекту (ИИ)

ШИ уже повсюду – от Google Maps до мобильных приложений. Компании нуждаются в экспертах, которые создают и обучают "умные" системы. К 2025 году отрасль может обеспечить работой до 97 миллионов человек.

3. Эксперт по блокчейну

Блокчейн – это будущее финансов. Он гарантирует безопасность и прозрачность транзакций, поэтому специалисты, которые разбираются в этой технологии, потребуются в банках, IT-компаниях и госсекторе.

4. Контент-мейкеры

Интернет никуда не денется, а контент – это его сердце. Люди, создающие тексты, изображения, видео или ведущие соцсети, останутся востребованными. Рынок растет на 13% каждый год.

5. Мастера ручной работы: сантехники, электричества, плотники

Есть вещи, которые машина не заменит. Ремонт в ванной или прокладка электричества требует человеческих рук. Эти профессии остаются стабильными даже в мире роботов.

6. Виртуальный тренер по здоровью

Онлайн-консультации по фитнесу, питанию или психологии становятся нормой. Такие тренеры помогают людям поддерживать форму и здоровье дистанционно.

7. Специалисты по возобновляемой энергетике

Солнечные панели, ветровые турбины, гидроэнергетика – все это требует техников и инженеров. Спрос в секторе "зеленой" энергетики уже вырос на 88% и продолжает расти.

8. Аналитики данных

Все, что мы делаем, оставляет цифровой след. Бизнесу нужны люди, которые могут превратить эти данные в полезные выводы. Если любите цифры – это ваше направление.

9. Инженеры виртуальной реальности (VR)

Благодаря VR мы уже можем посетить музеи, тренироваться или учиться, не выходя из дома. Спрос на инженеров, создающих виртуальные миры, стремительно растет.

10. Консультанты по цифровому детоксу

Когда технологии наводнили нашу жизнь, людям нужны специалисты, которые научат балансировать между онлайном и реальностью.

11. Техники "умного дома"

Смарт-освещение, видеонаблюдение, датчики движения – все это требует мастеров, которые могут установить, настроить и обслуживать системы.

12. Генный терапевт

Наука уже умеет редактировать ДНК и лечить наследственные заболевания. К 2030 году только в Британии будет создано более 18 тысяч новых рабочих мест в сфере генной терапии.

13. Инженеры по 3D-печати

Вместо фабрик – принтеры. Специалисты, проектирующие и печатающие детали, мебель или даже дома, станут настоящими мастерами будущего.

14. Эксперты по психическому здоровью

После стрессов и войн люди все чаще обращаются за помощью к психологам и терапевтам. Забота о ментальном здоровье становится одной из важнейших сфер современного мира.

Итог:

Не стоит опасаться, что работы заберут работу у людей. Они только создают новые направления, а шанс выжить в мире технологий будут иметь те, кто умеет адаптироваться, учиться и мыслить нестандартно.

