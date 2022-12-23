ТОП-5 объектов госимущества, которое, несмотря на войну, подорожали больше всего

ТОП-5 государственного имущества, которое больше всего подорожало после начала войны составили в Фонде государственного имущества Украины, пишут "Комментарии".



Украинский бизнес продолжает инвестировать в недвижимость

"Несмотря на великую войну, украинский бизнес уверен в нашей победе. Уверен в этом и Фонд госимущества, возобновивший в июне проведение аукционов по аренде государственного имущества", — уверяют в ведомстве.

За фактически полгода десятки украинских предпринимателей вызвались арендовать государственное имущество, согласно которому к 24 февраля истекли договоры аренды. Результаты некоторых торгов удивляют ростом стартовой стоимости к реальному завершению торгов.

Лидером по возрастанию цены оказался объект в дунайском порту Рени. Как российский оккупант начал войну в Украине, было заблокировано большинство украинских портов. Однако порт Рени продолжил работу. При перезаключении договора аренды предыдущий арендодатель согласился поднять ежемесячную плату за складскую площадку в порту на 2,4 млн. грн. до 2,5 млн. грн.

"Следующие три украинских компании можно точно считать самыми большими оптимистами. Они арендуют помещения в украинских аэропортах, откуда с 24 февраля не выполняются регулярные пассажирские рейсы", – говорят в ФГИ Украины. Два арендатора в аэропорту Львов согласились повысить цены на арендные площади на 38,5 тыс. грн до 70 тыс. грн и на 20 тыс. грн до 23 тыс. грн. Они заняли второе и четвёртое место в ТОР-5.

Третью строчку занял новый арендатор одного из помещений в аэропорту Борисполь. Он вызвался повысить ежемесячную арендную плату, которую платил ранее другой арендатор, на 27,8 тыс. грн. до 30,5 тыс. грн. за государственное имущество. Замыкает арендатор ТОР-5 из Харькова. Одна из местных предпринимателей согласилась повысить плату за помещение под магазин цветов и подарков на 19,3 тыс. грн. до 35 тыс. грн.

Напомним, как писали "Комментарии", Фонд государственного имущества подготовил приватизацию морского торгового порта "Усть-Дунайск".

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