Транспортный безвиз для Украины: какой будет эффект для экономики - что не учли в правительстве

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Козлова Альбіна
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 июня, среди прочего, рассказал о транспортном безвизе с ЕС (по его словам, это соглашение позволит увеличить экспорт украинских товаров автомобильным транспортом) и заявил, что у Украины будет "дорожная карта" – четкий план действий, необходимых для вступления в ЕС. Документ представят 1 июля. Как оцениваете подписанное соглашение? Какова вероятность, что "дорожная карта", которую презентуют завтра, ускорит евроинтеграцию Украины? Что еще может ускорить данный процесс?
Фото из открытых источников
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев называет подписание транспортного безвиза — значимым шагом, направленным на увеличение товарооборота между Украиной и Европой автомобильным путем.
"Ранее у Украины и соседних стран было немало проблем с получением разрешений на пересечение границы по количеству грузовых авто. А нам нужно разрешать зерновой кризис, ставший последствием российской агрессии (заблокированы порты). К тому же, транспортный безвиз позволит нашим предпринимателям более широко использовать снятие пошлин странами Европы при везении продукции украинского производства", – поясняет эксперт.
Кроме автомобильного, у нас есть и жд-транспорт. Но там существуют проблемы в связи с разной шириной колеи в Украине и странах ЕС. Так что автомобильные пути выглядят наиболее универсальным способом транспортировки грузов, в том числе вывоза зерна.
"Кстати, что касается зерновых. На мой взгляд, следует увеличивать переработку внутри Украины. Так можно и сократить объемы вывоза (с тонны зерна получается около 600 кг муки), и увеличить дополнительную стоимость продукта", – говорит Андрей Рязанцев.
Комментируя намерение властей представить "дорожную карту" для вступления в ЕС, он отмечает:
"Ускорившийся процесс евроинтеграции Украины, запущенный после получения статуса кандидата в члены Евросоюза, требует четкого взаимодействия всех вертикалей власти, общественности. Чтобы как можно быстрее дойти до конечной цели (полноценное членство в ЕС), нужен документ, четко прописывающий и последовательность шагов, и процесс взаимодействия, и сроки (чтобы это не растянулось на десятки лет). Но, с моей точки зрения, условия, которые выставляет ЕС для Украины как обязательные для вступления в данное объединение, стоит еще предметно обсуждать. Какие мы можем выполнить, учитывая нынешнюю ситуацию, а какие пока – нет. Ведь кроме определенных изменений в законодательстве и даже в ментальном восприятии некоторых вещей, нам надо будет еще и отстраивать державу. И тут, мне кажется, Европа должна пойти Украине навстречу, ускорив процедуру вступления. Что поможет нам быстрее восстановиться после нашей обязательной победы над российским агрессором".
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко рассуждает так:
"Начнем с того, что никакого "транспортного безвиза" нет, не было и даже не предполагалось вводить. Это красивая фраза и не более того. Однако, завершившиеся на этой неделе переговоры о том, что в течение ближайшего года (с возможностью пролонгации этого периода) украинским водителям для транспортировки грузов в ЕС не потребуется иметь водительские права международного образца, поскольку ЕС признает на этот период действие наших документов (а мы, соответственно, водительских прав стран-членов ЕС) – это однозначно позитивный момент во взаимной торговле".
Правда, продолжает эксперт, для того чтобы эффект от этого позитива был сейчас максимальным, надо убрать внутренние барьеры для перевозок.
"А именно: ликвидировать таможню (на время войны — полностью и без исключений) убрать таможенные платежи, сборы и пошлины с украинской стороны (для чего президенту необходимо было бы вернуть в парламент со своим вето законопроект об их возврате с 1 июля этого года, а не подписывать его), предоставить возможность выезжать за рубеж и возвращаться, соответственно, обратно мужчинам в возрасте от 18 до 60 без всяких препятствий. Тогда эффект о либерализации процедуры перевозок будет максимальным", – считает Юрий Гаврилечко.
Что же касается собственно евроинтеграции (в том числе всякого рода "дорожных карт"), то это – параллельный процесс, отмечает эксперт.
"Переговоры о либерализации режима автоперевозок шли примерно год – и решение ЕС о либерализации стало уже третьим по счету, после аналогичных мер относительно авиаперевозок и жд-перевозок", – напоминает Юрий Гаврилечко.
Как сообщал портал, между Украиной и Молдовой возобновят железнодорожное сообщение.
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