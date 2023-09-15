Три страны приняли решения, против которых выступала Украина

Польша, Словакия и Венгрия запретили украинский аграрный экспорт, вопреки решению Еврокомиссии, которая не стала продлевать ограничения на поставку украинского зерна с 15 сентября. Об этом сообщают "Комментарии".



Зерновые

Комиссия пришла к выводу, что благодаря ограничениям на украинский экспорт, введенным 2 мая 2023 года, рыночные "искажения" в пяти государствах-членах исчезли.



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В ответ на решение Брюсселя, Польша с полуночи продлит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение ЕК снять эмбарго, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.



"Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Фон дер Ляйен, Туска или Вебера! Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера!", — заявил Матеуш Моравецкий.



Вслед за этим решением, Венгрия ввела запрет на импорт 24 сельскохозяйственных продуктов из Украины. О продлении запрета на ввоз украинского зерна также информирует минсельхоз Словакии.

Ранее Украина критиковала такие ограничения украинского экспорта со стороны восточноевропейских стран.

Тем временем, страна НАТО будет сбивать российские дроны.

В России ответили на просьбу ротации военных в Украине: "Никто не вернется". Плохую новость для мобилизованных на войну в Украине сообщили в российской Государственной Думе.

А эксперты рассказали о торгах вокруг санкций и зернового соглашения. "Россия фактически каждый день разрушает нашу портовую инфраструктуру, формируя невозможность для Украины использовать свои порты в принципе. На этом же фоне страна-агрессор подчеркивает, что может заместить Украину в поставках зерна странам Африки – и ведет по этому поводу переговоры", — говорит Даниил Монин.





