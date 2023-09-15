logo

BTC/USD

26612.03

ETH/USD

1641.45

LTC/USD

66.14

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Три страны приняли решения, против которых выступала Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Три страны приняли решения, против которых выступала Украина

Польша, Словакия и Венгрия, вопреки решению Брюсселя, запретили украинский аграрный экспорт

15 сентября 2023, 21:47
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Польша, Словакия и Венгрия запретили украинский аграрный экспорт, вопреки решению Еврокомиссии, которая не стала продлевать ограничения на поставку украинского зерна с 15 сентября. Об этом сообщают "Комментарии".

Три страны приняли решения, против которых выступала Украина

Зерновые

Комиссия пришла к выводу, что благодаря ограничениям на украинский экспорт, введенным 2 мая 2023 года, рыночные "искажения" в пяти государствах-членах исчезли.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В ответ на решение Брюсселя, Польша с полуночи продлит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение ЕК снять эмбарго, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Фон дер Ляйен, Туска или Вебера! Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера!", — заявил Матеуш Моравецкий.

Вслед за этим решением, Венгрия ввела запрет на импорт 24 сельскохозяйственных продуктов из Украины. О продлении запрета на ввоз украинского зерна также информирует минсельхоз Словакии.

Ранее Украина критиковала такие ограничения украинского экспорта со стороны восточноевропейских стран.

Тем временем, страна НАТО будет сбивать российские дроны.

В России ответили на просьбу ротации военных в Украине: "Никто не вернется". Плохую новость для мобилизованных на войну в Украине сообщили в российской Государственной Думе. 

А эксперты рассказали о торгах вокруг санкций и зернового соглашения. "Россия фактически каждый день разрушает нашу портовую инфраструктуру, формируя невозможность для Украины использовать свои порты в принципе. На этом же фоне страна-агрессор подчеркивает, что может заместить Украину в поставках зерна странам Африки – и ведет по этому поводу переговоры", — говорит Даниил Монин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!