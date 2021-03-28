Турция утвердила планы развития «Канала Стамбул», который соединит Черное море и Мраморное

Турция утвердила планы развития огромного канала на окраине Стамбула, заявил 27 марта министр окружающей среды страны Мурат Курум. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.



Канал Стамбул

Это произошло через год после того, как Турция провела свой первый тендер на реконструкцию двух исторических мостов в своем крупнейшем городе, где будет прорыт 45-километровый "Канал Стамбул" (Kanal Istanbul (тур.) – ред.), в поддержку которого выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы утвердили планы развития проекта "Канал Стамбул" и выставили их на общественное обсуждение. Мы быстро предпримем шаги, чтобы создать в нашей стране и священном городе "Канал Стамбул", – написал Курум в Twitter.

Канал соединит Черное море в северной части Стамбула с Мраморным морем на юге города. По оценкам, его строительство обойдется в 75 млрд лир (9,2 млрд долл.).

Правительство заявляет, что это облегчит судоходство по Босфорскому проливу, одному из самых оживленных морских проходов в мире, и предотвратит аварии, подобные той, что произошла на этой неделе на Суэцком канале, где продолжаются работы по переправке гигантского контейнеровоза, блокирующего канал.

Канал вызвал критику со стороны тех, кто говорит, что он нанесет ущерб окружающей среде и загрязнит пресноводные ресурсы вокруг города с населением 15 миллионов человек.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий судно Ever Given, которое совершало рейс из Китая в Нидерланды, застряло в море. Речь идет о 400-метровом контейнерном судне. Застрявшее судно заблокировало движение в обе стороны, таким образом, остановив крупнейший̆ в мире морской транспортный поток.

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