Туризм в условиях войны: что происходит с отраслью и какие перспективы на нынешний сезон

Украина всегда манила туристов из-за границы: это и туристическая жемчужина Крым до аннексии в 2014 году, курорты в Одесской и Херсонской области, природные заповедники, памятники архитектуры, парки, Карпаты, уникальные озера и водопады, прекрасные города, аутентичные музеи под открытым небом с фестивалями, ярмарками, угощениями. После пандемии в 2020 году специалисты говорили о спаде в отрасли. В 2021 году бюджеты общин из туристической отрасли получили 244 млн грн туристического сбора, что на 86,8% больше, чем в 2020 году (130,6 млн грн) и даже выше доходов в 2019 году на 20% (196 млн грн). В 2022 году с февраля в Украине идет полномасштабная война с россией, часть территорий оккупирована. Какие прогнозы на этот год для туристической отрасли дали эксперты?

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Финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий говорит, что сказать, что будет с туризмом в Украине сложно из-за того, что не понятно, как будет развиваться ситуация на фронте, да и у граждан сократились доходы, а некоторые вообще остались без крова, поэтому не имеют ресурсов для отдыха.

"Туризм со времени полномасштабного вторжения россии в Украину существенно сократил свою деятельность. Ситуация усугубляется тем, что рынок туризма в Украине только начал постепенно развиваться после значительного уменьшения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, однако, к сожалению, снова отрасль вернулась к убыточности, даже не успев восстановиться до показателей 2019 года. О внешнем туризме сейчас вообще трудно говорить, ведь на это есть ряд причин", — говорит эксперт.

По его мнению, причины следующие: денежный вопрос в свете того, что у граждан значительно сократились доходы и объективно выросли расходы; большинство мужчин не могут выезжать за границу с семьями в путешествия, даже если у них есть финансовые ресурсы; ограничение во времени из-за логистических сложностей с выездом (аэропорты не работают, железная дорога работает иногда с задержками, необходимо производить несколько пересадок и т.п.).

"Таким образом остается надеяться на внутренний туризм. Да, действительно, самым популярным в этом году будет, как ни странно, западное направление. Прогнозировать показатели как количества внутренних туристов, так и поступлений от этого в местные бюджеты трудно сейчас, поскольку даже в мирное время статистика не была точной. Единственное, что нужно сказать, что экономика должна работать, поэтому не стоит отказывать себе в небольшой поездке с семьей, поддержав таким образом как местных предпринимателей, так и бюджеты разных уровней в целом", – добавляет Богдан Слуцкий.

Максим Орищак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) приводит примеры бурного развития внешнего туризма до начала войны на востоке. Для сравнения количество иностранных туристов в 2008 году – 30 млн, в 2021 – почти 4 млн и рекордные прибыли по турсбору. А вот в 2022 году не приходится ждать иностранцев из-за войны в Украине, поэтому, по его мнению, бюджеты получат максимум 10% от прошлогодних доходов.



"С учетом продолжающейся войны ситуация будет ухудшаться и бюджет получит максимум 10% от показателей прошлого года. Во-первых, в прошлом году из общей суммы туристического сбора 154 млн гривен было уплачено юридическими лицами и еще 90 млн – ФЛП. Юридические лица – это организованные туристические группы. В наших условиях, при росте цен на бензин и энергоресурсы в общем – даже внутренних туристов ждать не приходится. Во-вторых, самыми успешными оказались летние и осенние месяцы. Выходит, даже если войну закончат уже сегодня, то дальше высока вероятность наступления дефолта, падения банковского сектора страны, потери денег со стороны населения — людям будет не до туризма. Денег мы не заработаем на туризме", — уверен эксперт.

Также он добавляет, что хорошие прибыли давали именно размещение и экскурсии для иностранцев, ведь туристический сбор они платят до 5%, где-то 300 грн в зависимости от региона, тогда как внутренние туристы – до 0,5%, где-то до 30 грн. Поэтому если не приедут иностранцы в 2022 году, то местные бюджеты не получат львиную долю прибыли.



"В-четвертых, у нас будут стремительно падать показатели из-за высокой базы сравнения прошлого года. Одесса, третий по величине город Украины, когда-то был популярным местом отдыха на Черном море. Город известен своей европейской архитектурой 19 века и редко встречающимися в стране песчаными пляжами. Но туристов там можно ждать только локальных. Прямо сейчас пляжи закрыты для посещения, потому что украинские военные установили на них мины, чтобы отразить любые попытки российских войск высадить десант", — говорит Максим Орищак.

Следовательно, по его словам, нынешним летом будут зарабатывать деньги на внутренних туристах аквапарки и парки аттракционов. С начала перемещения переселенцев из регионов, где велись боевые действия, заработали весной гостиницы, санатории, дома отдыха и прибрежные гостевые дома, принимая на проживание людей. Данные подтвердила и Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма Украины – по ее словам, за 5 месяцев 2022 года выросли доходы от туристического сбора на 65%.



"Предпочтительно бюджет пополнит западная Украина, поскольку в эту сторону были массовые передвижения людей целыми семьями. Киев и область отойдут в конец списка по поступлению денежных средств в туристическую отрасль. Город находился под обстрелами и сейчас не безопасен на 100%. Скорее всего, что в ближайшем году украинцы будут путешествовать локально — в пределах своего города или области на небольшие дистанции", — прогнозирует эксперт.

Как писал портал "Комментарии", за сколько можно отдохнуть в санаториях.



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