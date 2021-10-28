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У Boeing 737 Max нашли новые проблемы

14 октября стало известно, что в новых самолетах компании Boeing, 787 Dreamliner, были обнаружены дефекты

сегодня, 04:05
Автор:

Ольга Чародий
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Производитель самолетов Boeing 737 Max заявил о новых проблемах, обнаруженных после очередной проверки. Сейчас ежемесячно производят по 19 таких самолетов, но из-за технических проблем это все равно далеко от нужного количества — 31. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

У Boeing 737 Max нашли новые проблемы

Boeing 737 - фото из открытых источников

В 2019 – 2020 годах самолеты класса Max не производили в течение 20 месяцев из-за двух аварий, в результате которых погибли 346 человек. Так что к этим самолетам теперь выше требования. До того, как передать их покупателю и ввести в эксплуатацию, самолеты проходят большее количество технических и функциональных проверок, чем это было раньше.


В начале года в компании решили производить по 31 самолету Boeing 737 Max в месяц, но к июню удалось выйти на показатель 16, а в сентябре – 19. Основная проблема – технические неурядицы, возникающие время от времени и отсутствие нужных деталей из-за проблем на рынке. В компании уверены, что возвращение к предыдущему уровню поставок Max и Dreamliner – решение на пути к возобновлению деятельности Boeing. В Boeing сообщили, что сократили производство 787 Dreamliner до двух в месяц (должно было 5).


14 октября стало известно, что в новых самолетах компании Boeing, 787 Dreamliner, были обнаружены дефекты. Титановые части самолетов оказались слабее, чем нужно. Это не первый дефект Dreamliner. В июле Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что у некоторых самолетов этого модельного ряда были проблемы с носовой частью. Затем стало известно, что часть фюзеляжа не отвечает необходимым стандартам.


Напомним, Boeing отстранила от полетов самый продаваемый самолет с марта 2019 года после двух смертельных аварий, в которых погибли 346 человек. Сертификационные летные испытания, которые, как ожидается, продлятся, по меньшей мере, два дня, скорее всего, состоятся уже во вторник. Федеральное авиационное управление (FAA) США после испытаний должно будет  утвердить новые процедуры подготовки пилотов и провести некоторые другие процедуры. Скорее всего, самолеты Boeing 737 MAX не вернутся в небо до сентября нынешнего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.




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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/27/business/boeing-earnings/index.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fcnn_topstories+%28RSS%3A+CNN+-+Top+Stories%29
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