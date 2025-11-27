У кого, несмотря на войну, все в шоколаде: Топ-30 миллиардеров Украины-2025

Новый рейтинг самых богатых украинцев за 2025 год, обнародованный Insider на основе данных NV, демонстрирует заметное оживление крупного бизнеса. Совокупное состояние 30 самых богатых украинцев выросло ориентировочно на $1,9 млрд – впервые с начала войны показатель вернулся к довоенной динамике.

В список традиционно вошли ключевые фигуры украинского бизнеса – Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский. В то же время, на высокие позиции поднялись предприниматели, капитал которых формировался благодаря глобальным цифровым и финансовым проектам. В частности, соучредитель Revolut Влад Яценко показал один из самых больших ростов в рейтинге.

Лидером перечня остается Ринат Ахметов со своей группой SCM, хотя его состояние сократилось на 5%. Падение демонстрирует и Игорь Коломойский – минус 21%, что стало одним из самых существенных изменений среди крупных бизнесменов.

В противоположность им часть бизнесменов зафиксировала резкое увеличение доходов. Наибольшую положительную динамику показали представители технологического сектора и аграрного экспорта. Заметно вырос капитал соучредителя Revolut Влада Яценко, а также владельца холдинга Kernel Андрея Веревского, ставшего одним из крупнейших бенефициаров мирового спроса на агропродукцию.

Общий тренд рейтинга демонстрирует: несмотря на полномасштабную войну и сложные экономические условия часть украинского крупного бизнеса смогла адаптироваться к новой реальности. Активность технологических компаний, финтеха и экспортоориентированных предприятий компенсирует падение в традиционных секторах, что обеспечило рост суммарного капитала "золотой тридцатки" в 2025 году.

