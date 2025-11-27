У кого попри війну все у шоколаді: Топ-30 мільярдерів України-2025

Новий рейтинг найбагатших українців за 2025 рік, оприлюднений Insider на основі даних NV, демонструє помітне пожвавлення великого бізнесу. Сукупні статки 30 найбагатших українців зросли орієнтовно на $1,9 млрд – уперше з початку війни показник повернувся до довоєнної динаміки.

Найбагатші люди України. Фото: NV

До списку традиційно увійшли ключові фігури українського бізнесу – Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Ігор Коломойський. Водночас на високі позиції піднялись підприємці, капітал яких формувався завдяки глобальним цифровим і фінансовим проєктам. Зокрема, співзасновник Revolut Влад Яценко показав одне з найбільших зростань у рейтингу.

Лідером переліку залишається Рінат Ахметов зі своєю групою SCM, хоча його статки скоротилися на 5%. Падіння демонструє й Ігор Коломойський – мінус 21%, що стало одним із найсуттєвіших змін серед великих бізнесменів.

На противагу їм частина підприємців зафіксувала різке збільшення доходів. Найбільшу позитивну динаміку показали представники технологічного сектору та аграрного експорту. Помітно зріс капітал співзасновника Revolut Влада Яценка, а також власника холдингу Kernel Андрія Веревського, який став одним із найбільших бенефіціарів світового попиту на агропродукцію.

Загальний тренд рейтингу демонструє: попри повномасштабну війну та складні економічні умови, частина українського великого бізнесу змогла адаптуватися до нової реальності. Активність технологічних компаній, фінтеху та експортоорієнтованих підприємств компенсує падіння у традиційних секторах, що й забезпечило зростання сумарного капіталу "золотої тридцятки" у 2025 році.

