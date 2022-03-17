У российских банков проблемы с выдачей пластиковых карт: что известно

Российские банки не выдают пластиковые карты мир из-за отсутствия пластика. С отключением Visa и MasterCard и другими санкциями у банков возникли серьезные проблемы с выпуском новых карт. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение "Тинькофф банка" в Twitter .

Санкции все же дают свой результат (фото из открытых источников)

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о 3 главных проблемах, с которыми столкнулись российские банки.

"Чипы. Поставок от MasterCard не будет. На мировых рынках и так дефицит, а еще и санкции. А собственные российские заводы вероятно не справятся, в частности из-за нехватки сырья. Пластик. Даже если российский производитель пластика сможет обеспечить необходимые объемы, он совершенно не застрахован от поломок оборудования, которое нечем будет ремонтировать опять-таки из-за санкций. Производство карт. Даже если вдруг заводы получат чипы и пластик, помешать выпуску могут и поломки без запчастей для ремонта и отключения ПО для станков", — написал политик.

Стоит отметить, что европейские санкции все же дают себя знать. Но в России делают вид, что всё хорошо. Впоследствии "Тинькофф" банк удалил свое сообщение и сообщил, что ошиблись и у них ресурсов хватает.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что дипломы российских вузов не будут признаваться в мире . Для жителей России теперь заблокировали доступ к PS Store, Xbox, а также часть разработчиков закрыла возможность россиянам покупать их игры в Steam и Epic Games. Прекратила работу в стране-агрессоре и Paysend, выполнявшей международные денежные переводы. Дипломы, изданные российскими университетами, больше не признаются в мире. Поскольку международные организации изъяли аккредитацию в вузах России.

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