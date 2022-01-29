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Главная Новости Бизнес экономика У самых богатых людей мира изменилось количество миллиардов в кошельках
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У самых богатых людей мира изменилось количество миллиардов в кошельках

Сумма потерянных денег оценивается в 85 миллиардов долларов

сегодня, 14:20
Автор:

Олег Терещенко
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На прошлой неделе рынки ценных бумаг из-за опасений по поводу процентных ставок и инфляций упали. По этому поводу, как сообщает news.finance, самые богатые люди мира потеряли свои миллиарды долларов. Пять бизнесменов вместе потеряли более 85 миллиардов долларов за первые недели 2022 года.

У самых богатых людей мира изменилось количество миллиардов в кошельках

Деньги - фото из открытых источников

Кто сколько потерял

Лидером рейтинга самых богатых людей мира – Илоном Маском – было потеряно примерно 27 миллиардов долларов с начала текущего года. Его капитал снизился до 243 миллиардов долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index. Для сравнения издание Forbes оценивает его состояние в 244,2 миллиарда долларов.

А вот основатель компании Amazon Джефф Безос с начала 2022 года потерял около 25 миллиардов долларов. По версии Bloomberg, бизнесмен занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в размере 168 миллиардов долларов. Зато Forbes оценивает его капитал в 168,5 миллиарда долларов, при этом он закрывает тройку лидеров.

Что касается состояния соучредителя техгиганта Microsoft Билла Гейтса, то с первого января 2022 года они уменьшились на 9,5 миллиарда долларов до 129 миллиардов долларов, тогда как один из создателей Google

Ларри Пейдж увидел, как он потерял 12 миллиардов долларов. Теперь его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов, согласно Bloomberg.

Закрывает эту пятерку основатель компании Meta (в прошлом Facebook) Марк Цукерберг. Его капитал снизился примерно на 12 миллиардов долларов с начала года.

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Источник: https://news.finance.ua/ua/news/-/507554/5-vidomyh-biznesmeniv-vtratyly-ponad-85-milyardiv-dolariv-z-pochatku-roku
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