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Главная Новости Бизнес экономика У Зеленского рассказали о реструктуризации долга МВФ
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У Зеленского рассказали о реструктуризации долга МВФ

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил, поддерживают ли в монобольшинстве инициативы по долгам перед Международным валютным фондом

сегодня, 16:15
Автор:

Наталья Некрасова

Двадцать народных депутатов от партии "Слуга народа" отозвали свои подписи под постановлением о реструктуризации долга Украины перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент "Комментариев".

У Зеленского рассказали о реструктуризации долга МВФ

Международный валютный фонд. Фото из открытых источников

"Вопрос реструктуризации всегда поднимается для того, чтобы подвинуть наши позиции подальше от получения дальнейшего транша от МВФ. "Реструктуризация" — слово, которое очень пугает любого инвестора, который держит долги. Это было и в "зеленой" энергетике. Поэтому сейчас нет никаких предпосылок к реструктуризации", — сказал Арахамия.

На вопрос, поддержат ли это постановление в парламенте, он отметил: "Вот те, кто остался (среди подписантов постановления, — ред.), пусть и голосуют".

По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, нардепы от этой политической силы подписали постановление о реструктуризации долга Украины перед МВФ "случайно".

"Мы не хотим оказаться в клубе стран, как Венесуэла. Ничего личного о Венесуэле, но есть такие ненадежные в мире должники. Я думаю, что Украина себя показывает как надежный должник, который постоянно отдает долги. Долг накапливался раньше. За последние годы он стабилизировался в процентах к ВВП и госбюджету", — прокомментировал Корниенко.

В бюджетной декларации о планах на три года, которую правительство подало парламенту, прописано постепенное уменьшение долга перед МВФ, отметил глава партии "Слуга народа".

"В этом году очень серьезные пиковые выплаты [долга МВФ]. Часть была в марте, 100 миллиардов — в августе. Но у нас очень серьезный приток. Он идет не только за счет займов... Есть, конечно, займы на внутреннем рынке, но идет увеличение поступлений по налоговой и таможне. Существенное перевыполнение", — пояснил Корниенко.

Напомним, депутаты от "Слуги народа", ОПЗЖ и группы "Доверие" предложили проект постановления № 5607 о списании долгов пе


 Международным валютным фондом. Его уже раскритиковали лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик и инвестбанкир Сергей Фурса. "Комментарии" узнали также, что о таких инициативах думают эксперты.


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