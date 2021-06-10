У Зеленского рассказали о реструктуризации долга МВФ

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Наталья Некрасова
Двадцать народных депутатов от партии "Слуга народа" отозвали свои подписи под постановлением о реструктуризации долга Украины перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент "Комментариев".
Международный валютный фонд. Фото из открытых источников
На вопрос, поддержат ли это постановление в парламенте, он отметил: "Вот те, кто остался (среди подписантов постановления, — ред.), пусть и голосуют".
По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, нардепы от этой политической силы подписали постановление о реструктуризации долга Украины перед МВФ "случайно".
В бюджетной декларации о планах на три года, которую правительство подало парламенту, прописано постепенное уменьшение долга перед МВФ, отметил глава партии "Слуга народа".
Напомним, депутаты от "Слуги народа", ОПЗЖ и группы "Доверие" предложили проект постановления № 5607 о списании долгов пе
Международным валютным фондом. Его уже раскритиковали лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик и инвестбанкир Сергей Фурса. "Комментарии" узнали также, что о таких инициативах думают эксперты.
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