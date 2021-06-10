У Зеленского рассказали о реструктуризации долга МВФ

Двадцать народных депутатов от партии "Слуга народа" отозвали свои подписи под постановлением о реструктуризации долга Украины перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент "Комментариев".



Международный валютный фонд. Фото из открытых источников

"Вопрос реструктуризации всегда поднимается для того, чтобы подвинуть наши позиции подальше от получения дальнейшего транша от МВФ. "Реструктуризация" — слово, которое очень пугает любого инвестора, который держит долги. Это было и в "зеленой" энергетике. Поэтому сейчас нет никаких предпосылок к реструктуризации", — сказал Арахамия.

На вопрос, поддержат ли это постановление в парламенте, он отметил: "Вот те, кто остался (среди подписантов постановления, — ред.), пусть и голосуют".

По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, нардепы от этой политической силы подписали постановление о реструктуризации долга Украины перед МВФ "случайно".

"Мы не хотим оказаться в клубе стран, как Венесуэла. Ничего личного о Венесуэле, но есть такие ненадежные в мире должники. Я думаю, что Украина себя показывает как надежный должник, который постоянно отдает долги. Долг накапливался раньше. За последние годы он стабилизировался в процентах к ВВП и госбюджету", — прокомментировал Корниенко.

В бюджетной декларации о планах на три года, которую правительство подало парламенту, прописано постепенное уменьшение долга перед МВФ, отметил глава партии "Слуга народа".

"В этом году очень серьезные пиковые выплаты [долга МВФ]. Часть была в марте, 100 миллиардов — в августе. Но у нас очень серьезный приток. Он идет не только за счет займов... Есть, конечно, займы на внутреннем рынке, но идет увеличение поступлений по налоговой и таможне. Существенное перевыполнение", — пояснил Корниенко.

Напомним, депутаты от "Слуги народа", ОПЗЖ и группы "Доверие" предложили проект постановления № 5607 о списании долгов пе





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