Украина адаптируется к новым международным стандартам: что даст введение нового Таможенного тарифа

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Кабинет Министров
Украины одобрил законопроект, в котором Таможенный тариф будет приведен в
соответствие с требованиями Международной конвенции о Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со
ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Фото из открытых источников
Теперь данный
проект Закона зарегистрирован в Верховной Раде и будет рассмотрен народными
депутатами.
Министр экономики
Украины Юлия Свириденко сообщила подробности нового документа:
"Украина
адаптируется к международным стандартам классификации товаров. Это нужно нам
для того, чтобы наращивать собственный экспорт, выходить на новые рынки,
усиливать конкурентное преимущество в мировой торговле. Большой победой
является установление нулевых пошлин на украинские товары со стороны стран ЕС,
Канады, Великобритании и Австралии. Экспортеры этим успешно пользуются,
продвигая свои товары. В то же время, украинский бизнес нуждается во многих
товарах промежуточного импорта, чтобы, например, наладить перерабатывающее
производство. В этом контексте новый Таможенный тариф будет способствовать
оживлению взаимовыгодной торговли и сделает нашу экономику более сильной".
Действующий
Таможенный тариф Украины устарел, потому что он построен на основе
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, а в
большинстве стран уже действует версия 2022 года. Ее используют крупнейшие
торговые партнеры Украины, такие как ЕС, Китай, США, Турция и Швейцария.
Из-за разногласий
в товарных кодах возникает много осложнений при таможенном оформлении
импортируемой в Украину продукции или при сравнении таможенной статистики
Украины и стран-торговых партнеров.
Законопроект
нового Таможенного тарифа Украины предусматривает, что технически изменится
классификация отдельных товаров путем объединения нескольких кодов в один,
детализация одного кода в несколько и перехода отдельных видов товаров в другие
коды. Также предусматривается исключение из системы товаров, которые уже не
применяются в международной торговле, и будут введены новые товары,
произведенные по современным технологиям и т.д.
С введением
нового документа планируется провести более 350 изменений в товарных кодах,
преимущественно в отношении товаров сельского хозяйства, цветных металлов,
машиностроения, транспорта, химического, лесного секторов, текстиля.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости