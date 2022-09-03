Украина адаптируется к новым международным стандартам: что даст введение нового Таможенного тарифа

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, в котором Таможенный тариф будет приведен в соответствие с требованиями Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

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Теперь данный проект Закона зарегистрирован в Верховной Раде и будет рассмотрен народными депутатами.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила подробности нового документа:

"Украина адаптируется к международным стандартам классификации товаров. Это нужно нам для того, чтобы наращивать собственный экспорт, выходить на новые рынки, усиливать конкурентное преимущество в мировой торговле. Большой победой является установление нулевых пошлин на украинские товары со стороны стран ЕС, Канады, Великобритании и Австралии. Экспортеры этим успешно пользуются, продвигая свои товары. В то же время, украинский бизнес нуждается во многих товарах промежуточного импорта, чтобы, например, наладить перерабатывающее производство. В этом контексте новый Таможенный тариф будет способствовать оживлению взаимовыгодной торговли и сделает нашу экономику более сильной".

Действующий Таможенный тариф Украины устарел, потому что он построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, а в большинстве стран уже действует версия 2022 года. Ее используют крупнейшие торговые партнеры Украины, такие как ЕС, Китай, США, Турция и Швейцария.

Из-за разногласий в товарных кодах возникает много осложнений при таможенном оформлении импортируемой в Украину продукции или при сравнении таможенной статистики Украины и стран-торговых партнеров.

Законопроект нового Таможенного тарифа Украины предусматривает, что технически изменится классификация отдельных товаров путем объединения нескольких кодов в один, детализация одного кода в несколько и перехода отдельных видов товаров в другие коды. Также предусматривается исключение из системы товаров, которые уже не применяются в международной торговле, и будут введены новые товары, произведенные по современным технологиям и т.д.

С введением нового документа планируется провести более 350 изменений в товарных кодах, преимущественно в отношении товаров сельского хозяйства, цветных металлов, машиностроения, транспорта, химического, лесного секторов, текстиля.

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