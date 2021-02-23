Украина без транша МВФ: чем это грозит

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Таисия Ерохина
Пока что переговоры Украины с МВФ не привели к успеху. Миссия МВФ, как правило, завершается Staff Level Agreement. Этот документ является основанием для дальнейших консультаций и обсуждений, а затем — выделение транша. Об этом рассказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.
Фото из открытых источников
Сегодня транша в Украине нет. И это, безусловно, говорит нардеп, не победа и не хорошо для нас. Вместе с этим, заявил Гетманцев, консультации продолжаются.
Как рассказал нардеп, транш, который мы ожидаем, идет в общий фонд государственного бюджета и используется на финансирование расходов. Ранее транши поступали в золотовалютный резерв Национального банка Украины. Соответственно, использовались на цели, связанные с обеспечением стабильности национальной денежной единицы — гривни.
Также он отметил, что сам факт предоставления транша открывает возможности для Украины по привлечению более дешевых денег и средств от таких заемщиков, как Всемирный банк, правительства других государств и просто кредиторы, которые приобретут ОВГЗ. Это все взаимосвязано, резюмировал нардеп, поэтому нам так необходим транш от МВФ.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Украина до сих пор не договорилась с МВФ.
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