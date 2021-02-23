Украина без транша МВФ: чем это грозит

Пока что переговоры Украины с МВФ не привели к успеху. Миссия МВФ, как правило, завершается Staff Level Agreement. Этот документ является основанием для дальнейших консультаций и обсуждений, а затем — выделение транша. Об этом рассказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

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Сегодня транша в Украине нет. И это, безусловно, говорит нардеп, не победа и не хорошо для нас. Вместе с этим, заявил Гетманцев, консультации продолжаются.

"Убежден, что мы приблизимся к получению очередного транша. При этом, договариваясь мы в любом случае не должны перейти красные линии нашего суверенитета и нарушить интересы простых граждан. Нам нужен транш, хотя речь не идет о том, что без этого транша у нас будет какая-то катастрофа, — заявил Гетманцев. — Дело в том, что нам намного легче — с полученным траншем от МВФ — привлечь деньги на финансирование нашего государственного долга на лучших, более дешевых условиях".

Как рассказал нардеп, транш, который мы ожидаем, идет в общий фонд государственного бюджета и используется на финансирование расходов. Ранее транши поступали в золотовалютный резерв Национального банка Украины. Соответственно, использовались на цели, связанные с обеспечением стабильности национальной денежной единицы — гривни.

"Если мы говорим о самом по себе кредите Международного валютного фонда, то он не является слишком большим в структуре нашего долга. Скажем, сегодня всего 14% от суммы общего государственного долга — это кредиты МВФ разных лет", — сообщил Гетманцев.

Также он отметил, что сам факт предоставления транша открывает возможности для Украины по привлечению более дешевых денег и средств от таких заемщиков, как Всемирный банк, правительства других государств и просто кредиторы, которые приобретут ОВГЗ. Это все взаимосвязано, резюмировал нардеп, поэтому нам так необходим транш от МВФ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Украина до сих пор не договорилась с МВФ.

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