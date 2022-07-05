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Украина будет продавать электроэнергию трем странам: будет ли расти цена для потребителей

Украина начала продавать электроэнергию в ЕС с июня

сегодня, 13:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Украина будет продавать электроэнергию трем странам: будет ли расти цена для потребителей

Фото иллюстративное / Pixabay

Украинская энергетическая система с начала года отключилась от общих сетей с россией и Беларусью и прошла испытания на автономность. Теперь она синхронизирована с сетями Европы, уже три страны будут покупать электроэнергию. Хватит ли ее для населения и как экспорт поможет получить доходы в бюджет. Об этом советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала в интервью Forbes.

В конце июня прошел первый аукцион между Украиной и Румынией. В течение недели экспортировано 14400 МВт-ч электроэнергии на сумму в 86 млн грн. В течение года доходы от экспорта могут составить до 70 млрд грн. Однако необходимо установить устройства STATCOM, которые балансируют систему по требованиям ENTSO-E. Только тогда можно увеличить экспортные мощности. Пока объемы экспортируемой электроэнергии будут увеличиваться постепенно. В настоящее время проводятся ежедневно аукционы на продажу 100 МВт.

STATCOM появится возможность установить через год, ведь их еще будут производить для нашей сети. Есть договоренности о производстве компанией Simens при поддержке Всемирного банка и правительства Германии. Для Украины надо четыре установки на сумму 35 млн евро.

Пока Украина может наращивать поставки на 100 МВт ежемесячно, а может, и больше, в зависимости от договоренностей. С июля электроэнергию будет покупать Словакия. Венгрия ждет проведения совместных аукционов — их организация может занимать до полугода.

В Польше согласились реконструировать линию "Хмельницкая АЭС — Жешув", работы будут продолжаться до конца года. В настоящее время в Польшу продает электроэнергию ДТЭК со своей электростанции. Украина также поставляет электроэнергию в Молдову, там цена такая, как и в нашем государстве, а в ЕС в 3 раза больше, чем в Украине.

До конца года планируется продавать в ЕС 800 МВт – 1000 МВт. Спрос на электроэнергию в европейских странах велик и осенью вырастет.

Украинцам электроэнергии хватит, если не будет повреждений сетей, будет достаточно угля и полноценно будут работать блоки АЭС. В таких условиях энергии будет хватать и на продажу. Пока цены на электроэнергию для внутреннего потребителя не будут расти, тарифы регулируемые, говорит Зеркаль.

Как писал портал, насколько сильно повлияет на ЕС отказ от энергоносителей из страны-агрессора и почему россияне ищут покупателей в Азии.



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Источник: https://forbes.ua/inside/rumuniya-vpershe-kupila-ukrainsku-elektroenergiyu-chekayut-postavok-slovachchina-i-ugorshchina-skilki-ukraina-mozhe-zarobiti-na-eksporti-v-es-poyasnyue-olena-zerkal-04072022-6957
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