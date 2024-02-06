Украина добилась значительных успехов в морском экспорте: подробности

В январе 2024 года Украина вышла на довоенные объемы экспорта морем. При этом общий объем экспорта приближаемся к показателям, имевшимся к полномасштабному вторжению России.

Экспорт Украины по морю вернулся к довоенному уровню. Фото из открытых источников

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе в денежном эквиваленте общий украинский экспорт составил 3,1 млрд долларов. В частности, из этой суммы 1,9 млрд долларов – это морской экспорт.

Глава Кабинета Министров рассказал, что украинским зерновым коридором за последние шесть месяцев прошли более 660 кораблей, которые перевезли около 20 млн тонн грузов в 32 страны мира.

Денис Шмигаль также отметил, что 70% грузов, экспортированных морскими путями, — это аграрная продукция украинских сельхозпроизводителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.

