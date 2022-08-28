Украина экспортировала более миллиона тонн зерна морским транспортом





Заработал зерновой коридор

Договоренности по “зерновому коридору” позволили Украине вывезти из портов более миллиона тонн агропродукции в 15 стран мира. 26 августа из порта Черноморск вышли 4 судна, которыми было отправлено 133 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и масла в порты Судана, Индии, Египта и Турции. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

За неделю работы "зернового коридора" порты Большой Одессы приняли 13 судов под загрузку 362 тыс тонн пешницы, кукурузы, рапса, масла, сои и ячменя, которые направятся в порты Испании, Израиля, Германии и Турции. В то же время 13 судов из 294 тыс. тонн пшеницы, масла, сои, рапса и кукурузы было отправлено в порты Ливии, Нидерландов, Израиля, Индии, Египта, Турции, Германии и Судана”, — говорится в сообщении.

В целом инициатива позволила разблокировать экспорт более миллиона тонн злаков в 15 стран мира. По данным Минагрополитики, это на 39% меньше или на 0,705 млн т, чем за такой же период прошлого года.

С начала широкомасштабного вторжения России, морские порты Украины были заблокированы. Следовательно, возникла угроза глобального голода, поскольку Украина — в тройке лидеров по экспорту зерна в мире.

В июле в Стамбуле Украина, РФ, Турция и ООН подписали соглашение о так называемом зерновом коридоре. Она, в частности, предусматривает разблокировку портов Одесса, Черноморск и Южный для выхода кораблей с зерновыми. Кремль обязался не атаковать их.





В прошлом маркетинговом году (июль 2021 – июнь 2022) Украина поставила на внешние рынки более 32 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук отметил "Комментариям", что Украине следует стремиться загружать на суда около 3 млн. тонн ежемесячно.

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