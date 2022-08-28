Украина экспортировала более миллиона тонн зерна морским транспортом

Рубрики
МЕНЮ
Давиденко Евгения
Заработал зерновой коридор
Договоренности по “зерновому коридору” позволили Украине вывезти из портов более миллиона тонн агропродукции в 15 стран мира. 26 августа из порта Черноморск вышли 4 судна, которыми было отправлено 133 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и масла в порты Судана, Индии, Египта и Турции. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.
В целом инициатива позволила разблокировать экспорт более миллиона тонн злаков в 15 стран мира. По данным Минагрополитики, это на 39% меньше или на 0,705 млн т, чем за такой же период прошлого года.
С начала широкомасштабного вторжения России, морские порты Украины были заблокированы. Следовательно, возникла угроза глобального голода, поскольку Украина — в тройке лидеров по экспорту зерна в мире.
В июле в Стамбуле Украина, РФ, Турция и ООН подписали соглашение о так называемом зерновом коридоре. Она, в частности, предусматривает разблокировку портов Одесса, Черноморск и Южный для выхода кораблей с зерновыми. Кремль обязался не атаковать их.
В прошлом маркетинговом году (июль 2021 – июнь 2022) Украина поставила на внешние рынки более 32 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук отметил "Комментариям", что Украине следует стремиться загружать на суда около 3 млн. тонн ежемесячно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости