Украина готовится поставлять уголь в Польшу

Украина готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Telegram.



Уголь

По словам главы правительства, сейчас с премьером Польши Матеушем Моравецким обсуждаются поставки 100 тысяч тонн угля в сентябре, которые критически необходимы нашим польским соседям.

Денис Шмыгаль отметил, что запасы угля на наших складах составляют почти 2 млн тонн, это в 2,5 раза больше, чем на эту же дату в прошлом году. Поэтому Украина готова подставить плечо поддержки Польше в контексте прохождения самой сложной зимы за много лет.

Кроме того, премьер-министр Украины отметил, что страна активно реконструирует линию электропередачи от Хмельницкой атомной электростанции в польскую подстанцию ​​Жешув. Согласно плану, работы закончат до 14 декабря, но выглядит реальным ускорение процесса и его завершение неделей раньше. Линия электропередачи, по словам Шмыгаля, позволит экспортировать в Польшу дополнительно 1000 МВт.

Со своей стороны, Киев просит Варшаву оказать содействие в расширении экспортных квот в рамках ENTSO-Е.

В нынешнее время Украина поставляет в европейскую энергосеть всего 300 МВт. По словам главы Кабмина, правительство делает все возможное, чтобы к концу текущего года величина доступной пропускной способности в направлении Словакии, Румынии и Венгрии увеличилась еще на 200-300 МВт, а в направлении Польши — более чем на 1000 МВт.

Также в случае реализации украинско-польского проекта по строительству трубопровода для транспортировки растительного масла Украина сможет транспортировать по трубопроводу в Гданьск до 2 млн тонн масла в год. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, согласно подписанному меморандуму с Польшей, рассматривается возможность проложить трубопровод длинной 600 км из района Ягодина (Волынская область). При этом на всей дистанции обещают учесть интересы многих общин, людей.

Как мы ранее писали, Украина экспортировала около 2 млн тонн продовольственных продуктов и этим снизила мировые цены.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!