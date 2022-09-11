Украина готовится поставлять уголь в Польшу

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Давиденко Евгения
Украина готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в
Польшу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Telegram.
Уголь
По словам главы правительства, сейчас с премьером Польши Матеушем
Моравецким обсуждаются поставки 100 тысяч тонн угля в сентябре, которые критически
необходимы нашим польским соседям.
Денис Шмыгаль отметил, что запасы угля на наших складах составляют почти 2
млн тонн, это в 2,5 раза больше, чем на эту же дату в прошлом году. Поэтому Украина
готова подставить плечо поддержки Польше в контексте прохождения самой сложной
зимы за много лет.
Кроме того, премьер-министр Украины отметил, что
страна активно реконструирует линию электропередачи от Хмельницкой атомной
электростанции в польскую подстанцию Жешув. Согласно плану, работы закончат до
14 декабря, но выглядит реальным ускорение процесса и его завершение неделей
раньше. Линия электропередачи, по словам Шмыгаля, позволит экспортировать в
Польшу дополнительно 1000 МВт.
Со своей стороны, Киев просит Варшаву оказать
содействие в расширении экспортных квот в рамках ENTSO-Е.
В нынешнее время Украина поставляет в европейскую
энергосеть всего 300 МВт. По словам главы Кабмина, правительство делает все
возможное, чтобы к концу текущего года величина доступной пропускной
способности в направлении Словакии, Румынии и Венгрии увеличилась еще на
200-300 МВт, а в направлении Польши — более чем на 1000 МВт.
Также в случае реализации украинско-польского проекта по строительству трубопровода для транспортировки растительного масла Украина сможет транспортировать по трубопроводу в Гданьск до 2 млн тонн масла в год. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, согласно подписанному меморандуму с Польшей, рассматривается возможность проложить трубопровод длинной 600 км из района Ягодина (Волынская область). При этом на всей дистанции обещают учесть интересы многих общин, людей.
Как мы ранее писали, Украина экспортировала около 2 млн тонн
продовольственных продуктов и этим снизила мировые цены.
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