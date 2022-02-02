Украина и Турция объявляют о создании зоны свободной торговли: какие преимущества получат украинцы

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией окончательно было согласовано во время последнего заседания Кабмина. Уже завтра, 3 февраля, состоится его подписание. Условия этого соглашения правительства обеих стран обсуждали с 2007 года. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров Украины, передает портал "Комментарии".

Украина и Турция – зона свободной торговли. Фото из открытых истчоников

“Внедрение новых правил создаст новые реалии для украинских отраслей. Для более мягкой и постепенной переориентации ряда отраслей Министерство экономики разработало соответствующий пакет решений”, – добавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.





Подписав соглашение с Турцией, Украина автоматически вступает в зону свободной торговли со странами Черноморского бассейна – Грузия, Молдова, Болгария, Румыния и Турция. Для бизнеса это соглашение означает – 0% пошлин на 10 337 видов товаров, а это 95% от общего экспорта Украиной. Уменьшенные квоты и пошлины будут действовать еще для 1348 товарных позиций.

Согласованы также 0% пошлины на поставку Турцией зерновых. Украина получит выгодный доступ на турецкий рынок. Также будут отменены турецкие пошлины на промышленные товары. Турция открывает рынок для украинского металла. 510 из 840 товаров получат нулевую пошлину. Украина же сохранит за собой право на экспортную пошлину на вывоз металлолома.

Согласно условиям соглашения Украина сохраняет действие пошлин на подержанные автомобили и секонд-хенд. Однако устанавливает переходные периоды продолжительностью в три и пять лет на транспорт и легкую промышленность.

Все товары, которые украинский бизнес будет изготавливать из турецкого сырья, автоматически будет считаться украинским, а значит, сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран, согласно сертификату EUR1.

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