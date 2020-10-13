Украина из-за повышения акциза на стики для нагревания табака недополучит 9 млрд грн – эксперты

Разница в акцизах позволяет европейским курильщикам потреблять потенциально более безопасную табачную продукцию. А в Украине наоборот – депутаты повысили акциз на стики для нагревания табака сразу в 4 раза, что может стоить госбюджету 9 млрд грн. недополученного акциза и снова увеличить уровень курения обычных сигарет (часто нелегального происхождения), передают "Факты".

Так, в странах Европейского Союза акцизы на стики для нагревания табака примерно в 4 раза ниже, чем на традиционные сигареты, как сообщается в исследовании Научно-исследовательского института фискальной политики Университета Государственной фискальной службы Украины.

Средний размер акциза с 1000 традиционных сигарет в ЕС составляет 135,6 евро. А с 1000 стиков для систем нагревания табака – 35,3 евро. Наименьший разрыв в размере акцизов фиксируется в Болгарии (почти в 2,5 раза), наибольший – в Нидерландах и Дании (более, чем в 5 раз).

По мнению экспертов, разница в акцизах помогает Евросоюзу более активно снижать уровень потребления обычных сигарет, позволяя тем курильщикам, которые не могут бросить курить, переходить на потенциально менее опасные системы нагревания табака.

Пока в странах Европы активнее используются электронные сигареты. Здесь лидерами стали Великобритания (3,6 млн вейперов при 12 млн курильщиков) и Италия (2 млн вейперов при 12,6 млн курильщиков). Также более 1 млн итальянцев перешли с сигарет на системы нагревания табака. Примерно по 750 тыс. пользователей систем нагревания табака в Германии и Польше.

По данным исследования, Польша гораздо активнее поощряет переход курильщиков с обычных сигарет на альтернативную продукцию, чем Украина. Там на электронные сигареты и системы нагревания табака перешло в два раза больше курильщиков, чем в Украине.

Хотя в Украине продолжает курить 9,6 млн человек, тем не менее, примерно 670 тыс. курильщиков уже перешли с обычных сигарет на электронные и еще 380 тыс. предпочли системы нагревания табака.

Этот естественный процесс смены потребительских предпочтений наблюдался бы и дальше, как и в странах Евросоюза, но Верховная Рада Украины уже сделала шаг назад в этом направлении, резко увеличив акциз на стики для нагревания табака – сразу в 4,2 раза.

Эксперты НИИ фискальной политики оценивают негативный эффект для госбюджета от такого резкого повышения акциза на уровне 9 млрд грн. недополученного акциза. По их мнению, есть риск того, что из-за резкого повышения акциза и цены кроме контрабандных сигарет в Украину начнут поступать контрабандные стики для нагревания табака. Поскольку даже сейчас цена на них в Украине уже чуть выше, чем в Молдове и Беларуси, а после такого существенного повышения акциза, станет гораздо выше, чем в соседних странах. Также не исключают контрабанду более дешевых и низких по качеству стиков из Китая.

Кроме того, есть риск, что из-за подорожания часть потребителей переключится на другие табачные изделия и никотиносодержащую продукцию – в т.ч. на электронные сигареты, где акциз будет ниже, или вернется к курению традиционных сигарет.

Эксперты также напомнили, что в 2019 году из-за повышения акциза на сигареты и связанных с ним нежелательных трансформаций табачного рынка госбюджет недополучил более 13 млрд грн. Чтобы не повторить подобную ситуацию эксперты НИИ фискальной политики Университета ГФС советуют принять план постепенного повышения акциза на стики для нагревания табака – не более чем на 35% в год.

Напомним, Украина вошла в топовую пятерку по поставке контрафактных сигарет в страны Европы.

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