Украина лишилась одного олигарха: в Минюсте подтвердили

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, считавшийся за глаза олигархом, больше не может официально таким считаться. Бизнесмен вовремя вышел из-под двух критериев признания олигархом после отказа от медиа-бизнеса и сложения депутатского мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским. Как передает портал "Комментарии", об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в ходе дискуссии ОПОРА.Live.

Денис Малюська. Фото: УП

Министр отметил, Вадим Новинский, который как известно публично заявил о прекращении своих депутатских полномочий, оборвал прямую связь Ахметова с парламентом, ведь как известно, Новинский и Ахметов – бизнес-партнеры и участие в политический жизни первого могло показывать, что Ахметов тоже использует политику в своих корыстных целях. А так, после сложения депутатского мандата Новинским Ахметов больше не может считаться олигархом, который влияет на государство через Новинского.

Комментируя информацию украинский политолог Сергей Быков отметил, что среди политконсультантов были разные версии, почему Вадим Новинский составил мандат. Кто-то говорил о желании заняться бизнесом, кто-то о неэтичности представлять интересы жителей временно оккупированного Мариуполя, однако все соглашались, что следует принимать во внимание закон об олигархах и формировании реестра. Теперь все стало на свои места.

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