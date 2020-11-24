Украина не получит денег от МВФ

В этом году Украина уже не сможет получить транш от Международного валютного фонда. Об этом в прямом эфире программы "Свобода слова" сообщил советник Андрея Ермака — Тимофей Милованов.



Фото: 112.ua

Советник назвал получение транша нереальным из-за дефицита времени.

Но Украина может достичь договоренности с МВФ о получении денег из других источников. Этот вариант позволит Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с Международным валютным фондом.

Напомним, что Владимир Зеленский уверен, что Украина выполнила требования МВФ и может рассчитывать на финансовую помощь.

В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила быстрые действия, предпринятые Верховной Радой, чтобы урегулировать ситуацию с Конституционным судом Украины.

Но аналитики инвестбанка Morgan Stanley отметили, что у Украины и МВФ много нерешенных вопросов, поэтому предоставление любого транша кажется сомнительным. Украинские эксперты экономики склоняются к такой же мысли.

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