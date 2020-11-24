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Главная Новости Бизнес экономика Украина не получит денег от МВФ
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Украина не получит денег от МВФ

В этом году Украина осталась без транша от МВФ из-за дефицита времени

сегодня, 11:05
Автор:

Кириєнко Анна

В этом году Украина уже не сможет получить транш от Международного валютного фонда. Об этом в прямом эфире программы "Свобода слова" сообщил советник Андрея Ермака — Тимофей Милованов.

Украина не получит денег от МВФ

Фото: 112.ua

Советник назвал получение транша нереальным из-за дефицита времени.

Но Украина может достичь договоренности с МВФ о получении денег из других источников. Этот вариант позволит Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с Международным валютным фондом.

Напомним, что Владимир Зеленский уверен, что Украина выполнила требования МВФ и может рассчитывать на финансовую помощь.

В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила быстрые действия, предпринятые Верховной Радой, чтобы урегулировать ситуацию с Конституционным судом Украины.

Но аналитики инвестбанка Morgan Stanley отметили, что у Украины и МВФ много нерешенных вопросов, поэтому предоставление любого транша кажется сомнительным. Украинские эксперты экономики склоняются к такой же мысли.

Сайт "Комментарии" также советует прочитать когда и при каких условиях Украине будет предоставляться новый транш.



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Источник: https://youtu.be/S-qzfHMzZZc
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 11:21

Если еще счета на закордонных рахунках наших можновладцив и их родственников поорестовывть то хватит на погашение всех кредитов МВФ и для всех без исключения стран. Ворье 25 лет беспрерывно воровало и продолжает то же.

Bujhm

сегодня, 11:12

Слава богу одумались и перестали давать бабло нашему ворью. Все одно разворуют.

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