Украина не получит денег от МВФ

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Кириєнко Анна
В этом году Украина уже не сможет получить транш от Международного валютного фонда. Об этом в прямом эфире программы "Свобода слова" сообщил советник Андрея Ермака — Тимофей Милованов.
Фото: 112.ua
Советник назвал получение транша нереальным из-за дефицита времени.
Но Украина может достичь договоренности с МВФ о получении денег из других источников. Этот вариант позволит Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с Международным валютным фондом.
Напомним, что Владимир Зеленский уверен, что Украина выполнила требования МВФ и может рассчитывать на финансовую помощь.
В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила быстрые действия, предпринятые Верховной Радой, чтобы урегулировать ситуацию с Конституционным судом Украины.
Но аналитики инвестбанка Morgan Stanley отметили, что у Украины и МВФ много нерешенных вопросов, поэтому предоставление любого транша кажется сомнительным. Украинские эксперты экономики склоняются к такой же мысли.
Сайт "Комментарии" также советует прочитать когда и при каких условиях Украине будет предоставляться новый транш.
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Bujhm
сегодня, 11:21
Если еще счета на закордонных рахунках наших можновладцив и их родственников поорестовывть то хватит на погашение всех кредитов МВФ и для всех без исключения стран. Ворье 25 лет беспрерывно воровало и продолжает то же.
Bujhm
сегодня, 11:12
Слава богу одумались и перестали давать бабло нашему ворью. Все одно разворуют.