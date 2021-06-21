Украина остается в списке наименее конкурентоспособных стран: какое место

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Корольова Аліна
В этом году в мировом рейтинге конкурентоспособных стран (The World Competitiveness Ranking) Украина заняла 54-ое место. Всего в исследовании принимали участие 64 страны. Результаты были опубликованы на сайте IMD (Международного института развития менеджмента).
Рейтинг конкурентоспособных стран. Фото: unsplash.com
Отмечается, что главными факторами экономических показателей в рейтинге 2021 были следующие: инновации, цифровизация, социальные выплаты и социальная сплоченность.
Согласно исследованию, по экономическим показателям Украина заняла 54-ое место. Относительно критериев эффективности власти, то страна оказалась на 53-ей позиции. По показателям эффективности бизнеса Украина разместилась на 50-ом месте, а по оценке инфраструктуры – на 51-ом.
Среди главных вызовов страны в 2021 году в IMD назвали:
Согласно рейтингу, наиболее конкурентоспособные страны: Швейцария (первое место), Швеция (второе место), Дания (третье место), Нидерланды (четвертое место) и Сингапур (пятое место).
Напомним, издание "Комментарии" интересовалось у Министерства финансов, какую общую сумму средств Украина получила от МВФ за годы своей независимости. По информации Минфина, государство получает выплаты от Фонда в течение последних 29 лет. Общая сумма полученных от МВФ траншей пока составляет около 35 млрд долларов США. При конвертации в национальную валюту получим более 951 млрд гривен.
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