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Главная Новости Бизнес экономика Украина остается в списке наименее конкурентоспособных стран: какое место
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Украина остается в списке наименее конкурентоспособных стран: какое место

Всего в глобальном исследовании приняли участие 64 страны мира

сегодня, 21:00
Автор:

Корольова Аліна

В этом году в мировом рейтинге конкурентоспособных стран (The World Competitiveness Ranking) Украина заняла 54-ое место. Всего в исследовании принимали участие 64 страны. Результаты были опубликованы на сайте IMD (Международного института развития менеджмента).

Украина остается в списке наименее конкурентоспособных стран: какое место

Рейтинг конкурентоспособных стран. Фото: unsplash.com

Отмечается, что главными факторами экономических показателей в рейтинге 2021 были следующие: инновации, цифровизация, социальные выплаты и социальная сплоченность.

Согласно исследованию, по экономическим показателям Украина заняла 54-ое место. Относительно критериев эффективности власти, то страна оказалась на 53-ей позиции. По показателям эффективности бизнеса Украина разместилась на 50-ом месте, а по оценке инфраструктуры  на 51-ом.

Среди главных вызовов страны в 2021 году в IMD назвали:

  • контроль эпидемии коронавируса;
  • замораживание вооруженного конфликта на востоке Украины;
  • содействие восстановлению экономики и реализации государственно-частного партнерства, особенно для инфраструктурных проектов.

Согласно рейтингу, наиболее конкурентоспособные страны: Швейцария (первое место), Швеция (второе место), Дания (третье место), Нидерланды (четвертое место) и Сингапур (пятое место).

Напомним, издание "Комментарии" интересовалось у Министерства финансов, какую общую сумму средств Украина получила от МВФ за годы своей независимости. По информации Минфина, государство получает выплаты от Фонда в течение последних 29 лет. Общая сумма полученных от МВФ траншей пока составляет около 35 млрд долларов США. При конвертации в национальную валюту получим более 951 млрд гривен.

 


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Источник: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/#_results-in-details-323652
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