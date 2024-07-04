Украина передавала электроэнергию в одну из европейских стран

Согласно данным Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) Украина 3 июля передавала электроэнергию в Румынию. В то же время в Украину электроэнергия поступала в основном из трех стран.



Украина получала и передавала электроэнергию европейским странам. Фото из открытых источников

Ресурс ENTSO-E отображает передачу электроэнергии между разными странами. Согласно данным ENTSO-E, 3 июля Украина осуществляла поставки электроэнергии в Румынию на общую мощность 4,74 тыс. МВт электроэнергии. Пиковые часы передачи электроэнергии из Украины в Румынию происходили с 9 до 16 часов, когда в среднем поставлялось около 386 МВт в час.

Помимо поставок из Украины электроэнергия 3 июля также поступала в Украину от нескольких европейских стран. Лидером по поставкам электроэнергии в Украину стала Словакия – 14,25 тыс. МВт. Венгрия передала Украине 12,45 тыс. МВт электроэнергии, а Молдова – 9,22 тыс. МВт. Также в Украину шли поставки электроэнергии из Румынии – 79,5 МВт.

Передача электроэнергии в / с Украины. Данные ENTSO-E

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отреагировал на информацию об экспорте электроэнергии из Украины в другие страны во время постоянных отключений света населения. По его словам, Украина не экспортирует электроэнергию, однако может производить ее транзит. Кудрицкий объясняет, что в Украину может заходить электроэнергия из другой страны, которая будет направляться в третью страну.

Также "Комментарии" писали о передаче электроэнергии в европейские страны 2 июля. По показателям ENTSO-E, Румыния получала электроэнергию из Украины.