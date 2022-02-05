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Украина планирует отключение от энергосистемы Беларуси и России: причина и последствия

Отключать планируют на три дня

сегодня, 16:30
Автор:

Олег Терещенко
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Украина хочет в конце этой зимы отключиться на 72 часа от энергосистемы Беларуси и России для тестирования работы системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью. 

Украина планирует отключение от энергосистемы Беларуси и России: причина и последствия

Энергосистема Украины - фото из открытых источников

Как сообщает сайт Гордон, если обратно подключиться к сетям России и Беларуси не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для длительной работы в автономном режиме.

Само действие запланировано на 24-26 февраля.

"В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной", – прокомментировала пресс-служба минэнерго Беларуси.

Для справки:

В мае прошлого года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство "РБК-Украина" писало, что Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы. Через шесть дней, участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия "Белэнерго", в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии. Еще через день, белорусская государственная энергетическая компания "Белэнерго" уточнила, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года, а предыдущее письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний. 22 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. 

Как сообщали ранее "Комментарии", школьникам в России грозит лишение свободы за действия в компьютерной игре.


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Источник: https://gordonua.com/news/money/ukraina-v-konce-fevralya-na-72-chasa-otklyuchitsya-ot-energosetey-rf-i-belarusi-smi-1594034.html
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