Украина погасила 2,1 миллиарда долларов долга за один день

Министерство финансов первого сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на 1.69 миллиарда долларов, а также выплатило 400 миллионов долларов процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Министерство напоминает, что выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью 1.78 млрд долларов был осуществлен в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год.

В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению госдолгом Минфин выкупил 0.42 миллиарда долларов еврооблигаций, однако в августе 2020 года доразместил их на 0.33 миллиарда долларов для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке ВВП-варрантов.

"К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1.6 миллиарда долларов", – отмечает Минфин.

Как ранее сообщали "Комментарии", государственный долг Украины за месяц вырос на 3.5%.

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