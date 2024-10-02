Украина получает первый льготный кредит от Республики Корея

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Амбарцумян Анна
2 октября Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с Экспортно-импортным банком Кореи о предоставлении Украине кредита в размере 100 миллионов долларов США. Об этом сообщает Правительственный портал.
Украина подписала договор с Кореей. Фото: mof.gov.ua
Эта сумма станет первой частью финансовой поддержки от Республики Корея в рамках соглашения, подписанного между правительствами обеих стран в апреле 2024 года. Она предусматривает возможность привлечения Украиной до 2,1 миллиарда долларов США в течение 2024-2029 годов.
Кредит предоставляется на 20 лет по льготной процентной ставке 1% годовых и 5-летним льготным периодом. Эти средства поступят в украинский государственный бюджет для финансирования неотложных нужд.
Напомним, Соединенные Штаты Америки анонсировали новый пакет военной поддержки для Украины в размере 7,9 миллиарда долларов. В составе этого пакета – дополнительная батарея системы противовоздушной обороны Patriot, перехватчики, беспилотники, крылатые авиабомбы JSOW, а также программа обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
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