Украина получает первый льготный кредит от Республики Корея

2 октября Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с Экспортно-импортным банком Кореи о предоставлении Украине кредита в размере 100 миллионов долларов США. Об этом сообщает Правительственный портал.



Украина подписала договор с Кореей. Фото: mof.gov.ua

Эта сумма станет первой частью финансовой поддержки от Республики Корея в рамках соглашения, подписанного между правительствами обеих стран в апреле 2024 года. Она предусматривает возможность привлечения Украиной до 2,1 миллиарда долларов США в течение 2024-2029 годов.

Кредит предоставляется на 20 лет по льготной процентной ставке 1% годовых и 5-летним льготным периодом. Эти средства поступят в украинский государственный бюджет для финансирования неотложных нужд.

Несмотря на тысячи километров между Украиной и Республикой Корея, наше партнерство продолжает укрепляться. Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины. Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами, –

отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, Соединенные Штаты Америки анонсировали новый пакет военной поддержки для Украины в размере 7,9 миллиарда долларов. В составе этого пакета – дополнительная батарея системы противовоздушной обороны Patriot, перехватчики, беспилотники, крылатые авиабомбы JSOW, а также программа обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

