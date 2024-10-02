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Украина получает первый льготный кредит от Республики Корея

Украина подписала договор на 100 млн долларов

2 октября 2024, 17:57
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Амбарцумян Анна

2 октября Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с Экспортно-импортным банком Кореи о предоставлении Украине кредита в размере 100 миллионов долларов США. Об этом сообщает Правительственный портал.

Украина получает первый льготный кредит от Республики Корея

Украина подписала договор с Кореей. Фото: mof.gov.ua

Эта сумма станет первой частью финансовой поддержки от Республики Корея в рамках соглашения, подписанного между правительствами обеих стран в апреле 2024 года. Она предусматривает возможность привлечения Украиной до 2,1 миллиарда долларов США в течение 2024-2029 годов.

Кредит предоставляется на 20 лет по льготной процентной ставке 1% годовых и 5-летним льготным периодом. Эти средства поступят в украинский государственный бюджет для финансирования неотложных нужд.

Несмотря на тысячи километров между Украиной и Республикой Корея, наше партнерство продолжает укрепляться. Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины. Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами, –
отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, Соединенные Штаты Америки анонсировали новый пакет военной поддержки для Украины в размере 7,9 миллиарда долларов. В составе этого пакета – дополнительная батарея системы противовоздушной обороны Patriot, перехватчики, беспилотники, крылатые авиабомбы JSOW, а также программа обучения украинских пилотов на истребителях F-16.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-vpershe-otrymaie-pilhove-finansuvannia-vid-respubliky-koreia-serhii-marchenko-pidpysav-kredytnyi-dohovir-na-100-mln-dolariv-ssha
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