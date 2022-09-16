Украина получила 500 млн евро от ЕИБ: на что пойдут средства

14 сентября поступила первая часть немедленной помощи от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 500 млн евро в рамках пакета немедленной помощи на финансирование восстановления инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В ведомстве уточняют, что средства будут направлены на финансирование государственных предприятий "Укравтодор" и "Укрзализныця". Они будут потрачены на восстановление поврежденной в результате российской военной агрессии критической инфраструктуры, включая сеть автомобильных и железнодорожных путей, а также мосты отметил министр финансов Сергей Марченко.





Также сообщается, что эти деньги являются частью второго пакета помощи ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро, разработанного в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией. Финансовая помощь гарантируется ЕС в рамках Мандата на внешнее кредитование и дополняет экстренную финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро, которая была предоставлена ​​Украине от ЕИБ в начале марта 2022 года, добавляют в Минфине.





Ранее в интервью “Комментариям” руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий поделился мнением, что Украине сегодня нужно не просить, а требовать, чтобы другие страны помогали финансами. По его словам, иностранные государства должны активно участвовать в улучшении нашей ситуации и на поле боя, и с финансированием. Выделение США по 3 млрд долларов и для нашей армии, и для бюджета, отражает эту логику. Сейчас западные партнеры понимают, что Украине для победы нужны и оружие, и финансы, полагает специалист.







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