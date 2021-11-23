Украина получит многомиллионный транш - Совет директоров МВФ

Министерство финансов информирует, что Международный валютный фонд продолжил сотрудничество с Украиной, так как страна выполнила ряд предъявляемых к ней требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совет директоров МВФ утвердил 700-миллионный кредит для Украины - фото с сайта МВФ

Совет директоров МВФ сообщил, что Украине выделен транш 700 млн дол. по результатам первого просмотра программы Stand-by. Кроме того, фонд продолжает сотрудничество, которое будет продолжаться, ориентировочно, до конца июня 2022 г.

Первое положительное решение о транше было принято еще 18 октября 2021 г. Тогда Иванна Владкова Голлар, руководитель команды переговорщиков от МВФ, сообщила, что согласован новый набор экономических, финансовых и структурных решений. Эти решения помогут Украине преодолеть экономический кризис и кризис здравоохранения, вызванный COVID-19. При этом сохранятся макроэкономические показатели, финансовая стабильность, уменьшится уязвимость и откроется путь к иностранным частным инвестициям.

Министерство финансов напоминает, какие именно изменения осуществила Украина: началась реформа судебной системы, продолжаются изменения в финансовом секторе экономики, продолжилась работа антикоррупционных структур.

Сергей Марченко, министр финансов, утверждает, что транш свидетельствует о том, что страна двигается в правильном направлении, и это видят специалисты МВФ. По его мнению, благодаря этому имидж Украины в мире улучшится, и она сможет получить новые займы от других международных партнеров.

Программа Stand-by (SBA) – проект Международного валютного фонда, согласно которому странам предоставляются значительные кредитные средства за проценты гораздо меньшие, чем в других финансовых структурах. Обычно кредит нужно вернуть в течение двух лет. МВФ утвердил решение об SBA для Украины в июне 2020 г. Полный размер кредита – 5 млрд долл., срок – 18 месяцев.

Более подробно об условиях кредита "Стенд-бай" для Украины можно прочитать в статье издания "Комментарии" по ссылке

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