Украина получит от МВФ очередной транш на 1,1 млрд долларов: детали

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине дополнительных 1,1 миллиарда долларов в рамках шестого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Украина и МВФ. Фото: Bloomnerg

В ведомстве отметили, что Украина полностью выполнила требования для успешного пересмотра программы сотрудничества с МВФ. В частности, были внесены изменения в Таможенный кодекс, оценены финансовые риски для поддержания стабильности и подготовлен план действий на случай разных сценариев. Кроме того, проведен анализ финансового состояния предприятий централизованного теплоснабжения, а также разработана политика управления государственной собственностью, дивидендная политика и стратегия приватизации.

Также был принят ряд важных шагов: освобождение НКРЭКУ от государственной регистрации, формирование нового состава Наблюдательного совета Укрэнерго с преимущественно независимыми членами и внесение изменений в закон о Счетной палате.

"Украина уже выполнила 35 структурных маяков в рамках программы EFF", — сообщили в Министерстве финансов.

Руководство МВФ высоко оценило достижение Украины, что позволило повысить прогноз экономического роста на 2024 год до 4%. Это решение базируется на лучшей, чем ожидалось, адаптации украинской экономики к энергетическим вызовам.

"Экономика Украины остается устойчивой, а выполнение программы EFF стабильным, несмотря на сложные условия. Все количественные и структурные критерии к концу сентября были выполнены", — говорится в заявлении.

Как уточнила пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, средства будут направлены на финансирование ключевых потребностей государственного бюджета.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в новом меморандуме между Украиной и МВФ, подписанном на 2025 год, предусмотрены стратегические шаги, направленные на поддержание финансовой стабильности и стимулирование экономического роста на фоне затяжной войны. Основное внимание уделяется структурным реформам, направленным на создание устойчивой экономической базы страны.