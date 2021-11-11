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Украина сделала запрос на аварийную помощь из Словакии: в "Укрэнерго" рассказали, что значит такой шаг

Украина обратилась за аварийной помощью в Словакию в размере 100 МВт из-за нехватки топлива на Калушской ТЭС

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Отечественная компания "Укрэнерго" 11 ноября обратилась за аварийной помощью в Словакию в размере 100 МВт из-за нехватки топлива на Калушской ТЭС, плановых отключений на одной из ГЭС и по причине текущего ремонта на Бурштынской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Украина сделала запрос на аварийную помощь из Словакии: в "Укрэнерго" рассказали, что значит такой шаг

Калушская ТЭЦ (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, Бурштынская станция – это главный источник выработки электроэнергии, это почти 90 % производства. Но она из-за поломки вынуждена была остановиться. Еще на реконструкции находится Теребле-Рицкая ГЭС. Еще одна тепловая электростанция – Калушская производит энергетику с минимальной нагрузкой, потому что не хватает топлива.

Поэтому диспетчер и обратился за помощью в Словакию после ситуации, как из-за свищей в одном из котлов был отключен блок Бурштынской ТЭС. Также там преждевременно был выведен из ремонта энергоблок №2.

Когда указанный блок осуществит загрузку до мощностей 100 МВт, аварийную помощь в "Остров Бурштынской ТЭС" можно будет деактивировать, говорят специалисты "Укрэнерго".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль рассказал, каким будет отопительный сезон в Украине . Украинское правительство делает прогноз о непростом отопительном сезоне в нашей стране. Эти проблемы провоцирует мировой энергетический кризис. Об этом сказал глава правительства во время очередного заседания. По словам Дениса Шмыгаля, нынешний осенне-зимний период будет непростым. Однако должностными лицами Кабмина разработано несколько разных вариантов, чтобы все произошло предусмотрено и находилось под контролем. Самая главная задача – создать в достаточном количестве запас энергоресурсов на будущую зиму.


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Источник: https://t.me/Ukrenergo/836
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