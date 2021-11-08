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Украина просит помощи у пророссийской Беларуси – импорт электроэнергии снова возобновлен

Подписанный контракт предполагает поставки в течение ноября

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Беларусь вчера возобновила поставки электроэнергии в Украину. Подписанный контракт предполагает поставки в течение ноября, график сформирован "с учетом имеющихся технических возможностей". Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook рассказывает украинский политолог Олеся Яхно.

Украина просит помощи у пророссийской Беларуси – импорт электроэнергии снова возобновлен

Электроэнергия. Фото: ua.news

"Допускаю, что в этом есть часть мотивации, связанной в целом со сложностью в сфере энергетики, особенно, когда Россия блокирует казахский экспорт угля в Украину через российскую железную дорогу. Однако, возникает закономерный вопрос: почему ещё в середине 2019 года Украина вдруг возобновила поставки электроэнергии из Беларуси, и насколько тут был и есть интерес Коломойского?", – отмечает Олеся Яхно.

Она подчеркивает, все это происходит вместо того, чтобы реформировать отрасль, переключиться от бывшей советской сети к континентальной европейской сети и синхронизировать свою систему с ЕС. Как напоминает издание Atlantic Council, "хоть Украина и подписала договор ассоциации с ЕС только в 2017 году, но ещё в 2011 году присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу, сети Украины и Молдовы тем не менее по-прежнему не входит в европейскую сеть трансмиссионных системных операторов". 

"Так, может, власти надо сконцентрироваться на модернизации существующей сети, и впоследствии войти в европейскую энергосеть?  Вместо того, чтобы идти путем поставок из Беларуси, имиджево тем самым подыгрывая Лукашенко? Ведь выглядит все так, что проевропейская Украина просит помощи у пророссийской Беларуси", – подытожила политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — новость о том, что Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси и РФ стала для многих настоящей неожиданностью. Эксперты в эксклюзивном интервью для издания "Комментарии" разобрались, что это – критические запасы угля или спланированная кампания.



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Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/4304547249643660
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