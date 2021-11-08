Украина просит помощи у пророссийской Беларуси – импорт электроэнергии снова возобновлен

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Кравцев Сергей
Беларусь вчера возобновила поставки электроэнергии в Украину. Подписанный контракт предполагает поставки в течение ноября, график сформирован "с учетом имеющихся технических возможностей". Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook рассказывает украинский политолог Олеся Яхно.
Электроэнергия. Фото: ua.news
Она подчеркивает, все это происходит вместо того, чтобы реформировать отрасль, переключиться от бывшей советской сети к континентальной европейской сети и синхронизировать свою систему с ЕС. Как напоминает издание Atlantic Council, "хоть Украина и подписала договор ассоциации с ЕС только в 2017 году, но ещё в 2011 году присоединилась к Европейскому энергетическому сообществу, сети Украины и Молдовы тем не менее по-прежнему не входит в европейскую сеть трансмиссионных системных операторов".
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