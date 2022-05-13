Украина с 24 февраля потратила на войну свыше $8 млрд – глава Минфина

С момента начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на военные нужды в нашей стране было потрачено 245,1 миллиарда гривен, что эквивалентно 8,3 миллиардам долларов США.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает Reuters.

Глава украинского Минфина отметил, что эти деньги были частично взяты из тех средств, которые были заложены в бюджете на развитие. В частности, они пошли на приобретение и ремонт оружия, а также на срочную поддержку внутренне перемещенных лиц.

Марченко подчеркнул, что в апреле Украина получила 60% запланированных налоговых поступлений, а в мае и июне эти поступления Минфин оценивает на еще меньшем уровне: по данным ведомства в госбюджет поступят лишь 45 – 50% ранее запланированных средств.

По словам Марченко, главными источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года по 10 мая являются военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.

Марченко добавил, что Украине срочно требуется иностранная поддержка, так как страна вынуждена направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты.

В Минфине отмечают, что всего, с начала полномасштабной войны, Украина получила 338 миллиардов гривен финансовой помощи. Большая часть финансирования госбюджета принадлежит Национальному банку Украины – 100 миллиардов грн, которые поступили от выкупа военных облигаций. Еще на 65 млрд грн военные облигации приобрели другие инвесторы.

Кроме этого, Украина получила кредит от Международного валютного фонда на сумму более 41 млрд грн и Всемирного банка (29,7 миллиардов грн).

Самые большие гранты, то есть бесплатная помощь, поступили в украинский бюджет от США ($486 млн) и ЕС (€120 млн).





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