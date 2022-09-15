Украина сократила дефицит торговли в первой половине сентября

Отрицательное сальдо торгового баланса Украины снижается. Так, за первую половину сентября страна поставила на внешние рынки продукции на 1,818 млрд долл., а импортировала — на 1,929 млрд долларов. Таким образом, дефицит составляет всего 111 миллионов долларов. В августе такой дефицит составлял 1,05 млрд долларов. Следовательно, можно сделать вывод: торговля становится сбалансированной. Об этом сообщил заместитель министра, торговый представитель Украины Тарас Качка в соцсети Facebook.

Морем было отгружено почти 2 млн. тонн.





По его данным, больше всего за полмесяца мы экспортировали подсолнечного масла (на 230 млн долл.). Также в лидерах кукуруза (174 млн долларов), рапс (166 млн долл.), пшеница (147 долл.). Эти культуры Украина из года в год, до войны поставляла на внешние рынки больше всего. Чего не скажешь об электроэнергии. 131 млн долларов за полмесяца — это новый рекорд для электроэнергии, поставляемой из Украины, отмечает Качка.





Всего за первую половину месяца Украина экспортировала грузов весом 4,1 млн тонн. Из них 871 тыс. тонн руды, 805 тысяч тонн кукурузы, 669 тысяч тонн пшеницы. При этом за первую половину сентября морским транспортом было отгружено почти 2 млн. тонн. Тарас Качка обращает внимание на то, что стоимость морских грузов – 662 млн долларов — соизмеримая с грузами, поставляемыми автомобильным транспортом – 651 млн долларов. При том, что вес этих грузов в три раза меньше – 585 тысяч тонн.

Главным направлением украинского экспорта в течение упомянутого периода были страны Европейского Союза. На это международное образование пришлось 1,24 млрд из 1,81 млрд долларов экспорта. Именно поэтому нам нужна экономическая интеграция во внутренний рынок ЕС, считает торгпред.





Как мы ранее сообщали, Украина накопила в газовых хранилищах более 13,2 млрд. кубов газа. А к 1 октября показатель увеличится до 14,5-15 млрд. кубов голубого топлива. Кроме того, по словам главы правительства, уже есть договоренности с Вашингтоном по поставке 2 млрд куб. газа, которые поступят в течение четвертого квартала этого года и первого квартала следующего года.





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