Украина уже получила часть гранта на $3 млрд от США





За грантовые средства профинансируют выплаты украинским пенсионерам

Поступил первый транш гранта от США на $ 3 млрд. Безвозвратная помощь в размере $ 4,5 млрд предоставлена Вашингтоном через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".



Об этом сообщает Министерство финансов в соцсети Facebook.

Средства гранта будут потрачены на финансирование пенсий и отдельных социальных программ, в частности, субсидий, помощи малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и инвалидам с детства, людям, вынужденным из-за войны войны изменить место жительства в пределах Украины (ВПЛ).

"Привлеченные средства позволят сохранить действенность и устойчивость функционирования украинской системы государственного управления, а также и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат в условиях борьбы с агрессором", — цитирует ведомство слова министра Сергея Марченко.





Как известно, в заявлении по случаю Дня независимости Украины президент США Джо Байден анонсировал пакет военной помощи для Киева на сумму около $ 3 млрд. Международные партнеры пообещали нам грантов, кредитов и кредитных гарантий на сумму около $34 млрд. По состоянию на начало августа государственный бюджет фактически получил $12,7 млрд. При этом только треть из обещанного – гранты, то есть деньги, которые не придется возвращать в будущем. Вашингтон – в лидерах из стран по количеству фактически переданной финансовой помощи Украине, причем она на 90% грантовая. В целом с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Белый дом предоставил Киеву $8,5 млрд грантовой помощи.

Как отметил в блиц-интервью комментариям финансист Александр Паращий, США на равных паритетах поддерживают Украину в военном и финансовом аспектах, что является примером для других стран.

Украина пока не может профинансировать свои расходы. Ежемесячная дыра в госбюджете составляет $5 млрд. Таким образом, обещанных средств от международных партнеров хватит только на четыре месяца. Альтернативой займам на внутреннем и внешнем рынках остается "печать" денег Нацбанком, что чревато ростом инфляции.







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