Украина ввела санкции против российского финсектора: изменится ли что-нибудь

Санкционный пакет, в частности, включает остановку сделок с активами, которыми владеют российские финучреждения, выполнение экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ и обслуживание электронных платежных средств, эмитированных финучреждениями страны-террориста. Кроме того, Нацбанку аннулируется регистрация и запрещаются новые регистрации международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ. "Комментарии" спросили у специалистов, какие практические последствия для финрынка это будет иметь.

Фото: https://www.gettyimages.com





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“На мой взгляд, это носит чисто символический характер, — говорит экономист Олег Пендзин . – Потому что в стране к началу активной фазы боевых действий были представлены несколько банковских структур, дочерних предприятий РФ – Сбербанк России и Проминвестбанк. На следующий день решением Кабмина, НБУ предприятия были выведены за пределы правового поля и объявлены банкротами. Затем решением Верховной Рады национализированы. То есть с первого дня великой войны в Украине не осталось ни одной банковской структуры из России. Но остались финансовые подразделения финкомпаний, которые, впрочем, не занимали и не занимают существенной доли на рынке”.





Поэтому эти, на 50 лет введенные санкционные ограничения, – это скорее политический шаг, повторяющий то, что делает Европа, добавил он.





Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, тоже соглашается, что решение – скорее декларативное.





"Однако в случае, если какой-нибудь опрометчивый (или глуповатый) участник рынка начнет искать варианты кооперации с транзитными посредниками, которые могут обеспечить переводы в (с) РФ, то ему быстро и болезненно дадут по рукам", — отметил он.





Как известно, против России уже введены девять пакетов санкций. Но агрессор научился их обходить. Издание "Комментарии" пригласило экспертов вместе поразмыслить, как можно помешать этому.



