logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Украина заключила важную договоренность по газу с Польшей
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина заключила важную договоренность по газу с Польшей

Заключенная договоренность важна для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры

27 января 2026, 16:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украина и Польша договорились о поэтапном увеличении мощностей для импорта газа.

Украина заключила важную договоренность по газу с Польшей

Транзит газа. Фото: из открытых источников

Оператор ГТС Польши Gaz-System и Оператор ГТС Украины будут наращивать пропускную способность для импорта газа в Украину с начала февраля 2026 года. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, к концу апреля мощности на этом направлении вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн. куб. м в день.

"Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры. Увеличение способностей импорта является частью системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставок газа. Польское направление обеспечивает доступ к разным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта", — отметил Шмигаль.

По официальным данным, в прошлом году через Польшу было поставлено 2,1 млрд. куб. м газа. Это более 30% от общего объема импорта, в том числе около 600 млн куб. м американского LNG.

"Благодарим польских партнеров за последовательную поддержку Украины и совместную работу над укреплением нашей энергетической устойчивости", — добавил Шмигаль.

Как сообщал портал "Комментарии", утром 27 января страна-агрессор атаковала объект критической инфраструктуры Группы "Нефтегаз" в западном регионе. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий. По его словам, в результате попадания на месте возник пожар.

По соображениям безопасности, защиты людей и чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/12215
Теги:

Новости

Все новости