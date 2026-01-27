Украина заключила важную договоренность по газу с Польшей

Украина и Польша договорились о поэтапном увеличении мощностей для импорта газа.

Транзит газа. Фото: из открытых источников

Оператор ГТС Польши Gaz-System и Оператор ГТС Украины будут наращивать пропускную способность для импорта газа в Украину с начала февраля 2026 года. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, к концу апреля мощности на этом направлении вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн. куб. м в день.

"Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры. Увеличение способностей импорта является частью системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставок газа. Польское направление обеспечивает доступ к разным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта", — отметил Шмигаль.

По официальным данным, в прошлом году через Польшу было поставлено 2,1 млрд. куб. м газа. Это более 30% от общего объема импорта, в том числе около 600 млн куб. м американского LNG.

"Благодарим польских партнеров за последовательную поддержку Украины и совместную работу над укреплением нашей энергетической устойчивости", — добавил Шмигаль.

Как сообщал портал "Комментарии", утром 27 января страна-агрессор атаковала объект критической инфраструктуры Группы "Нефтегаз" в западном регионе. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий. По его словам, в результате попадания на месте возник пожар.

По соображениям безопасности, защиты людей и чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте.