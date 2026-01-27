Україна уклала важливу домовленість щодо газу з Польщею

Україна та Польща домовилися про поетапне збільшення потужностей для імпорту газу.

Транзит газу. Фото: з відкритих джерел

Оператор ГТС Польщі Gaz-System та "Оператор ГТС України" нарощуватимуть пропускну спроможність для імпорту газу до України з початку лютого 2026 року. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, до кінця квітня потужності на цьому напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.

"Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури. Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу. Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту", — зазначив Шмигаль.

За офіційними даними, торік через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу. Це понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG.

"Дякуємо польським партнерам за послідовну підтримку України та спільну роботу над зміцненням нашої енергетичної стійкості", — додав Шмигаль.

Як повідомляв портал "Коментарі", вранці 27 січня країна-агресор атакувала об'єкт критичної інфраструктури Групи "Нафтогаз" у західному регіоні. Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький. За його словами, внаслідок влучання на місці виникла пожежа.

З міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті.