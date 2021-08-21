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Украина заняла одну из лидирующих позиций мирового рейтинга оборота криптовалюты

Соответствующий рейтинг ежегодно составляет американская аналитическая компания Chainanalysis

сегодня, 12:51
Автор:

Лилия Боровая

Украина заняла одну из лидирующих позиций мирового рейтинга оборота криптовалюты

Оборот криптовалют, фото из открытых источников

Украина заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году, по данным американской аналитической компании Chainalysis. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Места в рейтинге распределялись по среднему баллу, который состоял из объемов общего оборота криптовалюты, показателей использования криптовалюты в розничной торговле и объема криптовалютных транзакций на биржевом рынке (P2P). По последнему из этих трех показателей Украина стала абсолютным лидером в мире.

Эксперты Chainalysis говорят, что многие резиденты используют на бирже P2P криптоавлюты как свою первичную сеть для криптовалют, довольно часто из-за сложности доступа к централизованным биржам.

Перед Украиной на первых трех местах общего рейтинга в этом году расположились Вьетнам, Индия и Пакистан. Такие ведущие страны мира как США и Китай в глобальным индексе восприятия криптоактивов находится на восьмом и тринадцатом местах соответственно.

Украина заняла одну из лидирующих позиций мирового рейтинга оборота криптовалюты - фото 2

"Благодаря данным блокчейн-компании Chainalysis знаем, что украинцы активно пользуются криптоактивами и умеют на них зарабатывать. Одна из приоритетных целей нашего министерства — обеспечить все необходимые условия для деятельности и развития криптокомпаний в Украине. Убежден, что создание качественного правового поля для работы на рынке виртуальных активов усилит позиции Украины как юрисдикции на международной карте", — отметил заместитель Министра по вопросам развития IT Александр Борняков.

Ранее "Комментарии" сообщали, что до конца этого года Bitcoin может вырасти в цене до 66 тыс. долларов за одну монету, а в 2025 году курс этой криптовалюты может вырасти до 318 тыс. долларов за единицу.


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Источник: https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-na-4-y-skhodintsi-reytingu-globalnogo-indeksu-vikoristannya-kriptoaktiviv
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