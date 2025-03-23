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Украинцам придется голодать: эксперт предупредил о существенном росте стоимости тепла

Частные компании в ЖКХ будут ориентироваться на прибыль, а не на облегчение условий для населения, что может привести к тому, что тарифы вырастут до уровня, покрывающего все расходы

сегодня, 16:20
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Клименко Елена

Украинцы уже испытывают трудности с действующими "льготными" тарифами на отопление, и ситуация может ухудшиться после приватизации теплокоммунэнерго. Об этом в интервью Юрию Романенко рассказал Олег Попенко, эксперт по ЖКХ.

Украинцам придется голодать: эксперт предупредил о существенном росте стоимости тепла

Тарифы на коммуналку. Фото: 24 Канал

Он предупредил, что если будет принят законопроект №6013, предусматривающий приватизацию коммунальных предприятий, в частности теплокоммунэнерго, украинцы могут столкнуться с серьезным повышением тарифов. По словам Попенко, этот законопроект преследует цель превратить все коммунальные предприятия в акционерные общества в течение 5-7 лет. В результате этого управление теплом и водой попадет в руки частных компаний, ориентирующихся на максимизацию прибыли, а не на удовлетворение потребностей населения.

Попенко отмечает, что частные компании в ЖКХ будут ориентироваться на прибыль, а не на облегчение условий для населения. Это может привести к тому, что тарифы вырастут до уровня, покрывающего все расходы.

"Эта приватизация — это путь к значительным затратам для людей. Платежки за коммунальные услуги могут стать настолько высокими, что их можно сравнить с продажей почки для их оплаты", — отметил эксперт.

На сегодняшний день газ для теплокоммунэнерго стоит около 7500 гривен, но рыночная цена колеблется от 16 000 до 20 000 гривен. Если закон будет реализован, цены на отопление могут вырасти в 2,5 раза. То есть те, кто сейчас платит 4000 гривен, могут быть вынуждены платить до 10 000 гривен за тепло.

Ранее "Комментарии" уже писали, что правительство приняло соответствующее постановление, предусматривающее дифференцированные цены в зависимости от типа счетчика и времени потребления. Максимальная стоимость электроэнергии может возрасти до 6,48 грн/кВт-ч, но не для всех.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VD9tozkrqLA&ab_channel=YuriyRomanenko
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