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Украинцы берут гранты на развитие садов: какие культуры предпочитают

Гранты выдают в рамках программы «еРабота».

сегодня, 09:05
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Автор:

Давиденко Евгения

Украинцы обращаются за правительственными грантами на создание теплиц. Такая поддержка утверждена почти на 70 млн гривен. Кроме того, берут гранты на развитие садоводства – уже подписано решение по 75 проектам на сумму 335,2 млн гривен. Об этом сообщает Министерство аграрной политики, передают "Комментарии".

Украинцы берут гранты на развитие садов: какие культуры предпочитают

Садоводство. Фото: pixabay



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По сумме грантов лидирует Закарпатье, там фермеры оформили грантовую помощь на 82 202 гривны, за ним следует Днепропетровщина — 45 922 гривны, а замыкает тройку Киевщина — в этот регион направят 45 191 гривну грантовых средств.


Больше всего украинцы заинтересовались разбиением садов с фундуком и грецким орехом (заявленная площадь – 369,1 га), под голубику и чернику (290 га), а также под яблони (271,1 га).


Как известно, для того, чтобы получить грант Минагро под создание или развитие сада, площадь угодий должна быть 1 — 25 га. Получить такого рода правительственную поддержку можно и на строительство модульной теплицы.


Как в рамках программы по закладке сада, так и по теплицам действует паритетное финансирование: 70% – государство, 30% – собственные инвестиции.


Ранее сообщалось, что конфискованные российские активы в Украине будут продавать на открытых аукционах. Потребность в конфискации имущества России никто не ставит под сомнение, говорит экономист Дмитрий Яблоновский. Другой вопрос – что с ним делать. Государство или каким-то образом его сохраняет, использует, но возникает вопрос: эффективный ли собственник. Кроме того, она уже имеет более 3,5 тысячи предприятий. Вторая альтернатива – продать это имущество. По мнению специалиста, эта альтернатива верна. Другие опрошенные "Комментариями" эксперты подвергли сомнению, что открытая продажа этих активов во время войны принесет значительные средства.





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